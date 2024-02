軍援烏、以、台方案表決推遲至少2周 白宮抨擊眾院議長提早休會：一走了之

白宮15日抨擊眾議院議長強生,在未將參議院通過的烏克蘭援助包裹方案提交全院表決的情況下,就開始了冬季休會。

參議院13日凌晨以70票贊成,批准了援助烏克蘭、以色列和台灣的953.4億美元的跨黨派軍援法案。但強生議長仍然表示,該法案缺少共和黨眾議員 要求的更嚴格邊境安全對策,因此不會在眾院 提出討論與表決。

「國會山莊」網站報導,眾院共和黨領導人取消了16日的表決,全體眾議員將待總統日休會後,於28日返回華府。總統拜登在社群媒體平台「X」(前身為推特)的官方帳號發文強調,「永遠不會忘記,在這個關鍵時刻未能支持烏克蘭」。

Failure to support Ukraine at this critical moment will never be forgotten.