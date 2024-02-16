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軍援烏、以、台方案表決推遲至少2周 白宮抨擊眾院議長提早休會：一走了之

編譯周辰陽／即時報導
眾議院取消16日表決，提前展開冬季休會，全體眾議員將待總統日休會後，於28日返回華府。（路透）
眾議院取消16日表決，提前展開冬季休會，全體眾議員將待總統日休會後，於28日返回華府。（路透）

白宮15日抨擊眾議院議長強生，在未將參議院通過的烏克蘭援助包裹方案提交全院表決的情況下，就開始了冬季休會。

參議院13日凌晨以70票贊成，批准了援助烏克蘭、以色列和台灣的953.4億美元的跨黨派軍援法案。但強生議長仍然表示，該法案缺少共和黨眾議員要求的更嚴格邊境安全對策，因此不會在眾院提出討論與表決。

「國會山莊」網站報導，眾院共和黨領導人取消了16日的表決，全體眾議員將待總統日休會後，於28日返回華府。總統拜登在社群媒體平台「X」（前身為推特）的官方帳號發文強調，「永遠不會忘記，在這個關鍵時刻未能支持烏克蘭」。

根據「國會山莊」率先取得的備忘錄，白宮發言人貝茲（Andrew Bates）指出，強生一走了之、提早進入休會，「而不是結束他對我們國家安全造成的傷害」。

貝茲抨擊，「強生議長導致我們國家安全惡化的每一天，美國都會遭受損失。推遲直接表決的每一天，共和黨國會議員在美國人民中的地位都會下降，離開提前度假只會惡化兩個問題」。

貝茲還提到了眾院休會的幾天之前，民主黨籍前眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi）贏得補選，讓共和黨擁有的議席翻盤，「如紐約州選民13日所證明，對於強生議長以政治的名義，造成美國國家安全的損害，美國人民感到了憤怒」。

貝茲指責強生沒有結束把國家的安全政治化，而是一走了之，送眾議員去享受過早又不配的假期，「他繼續以犧牲美國國安、製造業崗位與最緊密聯盟為代價，強化俄羅斯的殘酷戰事與伊朗政權」。

眾議員 共和黨 眾院

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