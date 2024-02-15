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蘇齊奧國會特別選舉勝出 民主黨移民議題轉攻 11月應主動出擊

編譯潘勛／綜合14日電
紐約州長島與皇后區的國會增補選13日投票，民主黨蘇齊奧當選，遞補國會眾議員，今年11月再選舉二年期的正式任期。(美聯社)
紐約州長島與皇后區的國會增補選13日投票，民主黨蘇齊奧當選，遞補國會眾議員，今年11月再選舉二年期的正式任期。(美聯社)

共和黨前聯邦眾議員桑托斯(George Santos)因詐欺等醜聞案被逐國會後，他在紐約州長島第三選區的席位開缺，13日投票補選，民主黨候選人蘇奧齊(Tom Suozzi)獲勝，民主黨聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)表示，同黨選舉時應學習蘇奧齊，就邊界及移民議題採取攻勢，主導11月選舉。

國家廣播公司新聞網(NBC News)14日報導，墨菲擔任邊安法案的民主黨首席談判代表，與共和黨就邊安法案磋商，最後共和黨上周不贊成協商法案後破局；墨菲指，蘇奧齊主打就邊界及移民，強力釋出訊息，「適足以充當」11月選舉的勝選路線圖。

墨菲在備忘錄表示，蘇奧齊就此議題強勢出擊，打廣告強調他支持邊界安全，歸化公民要走合法管道；他顛覆共和黨對手的劇本，成功地點出對手因反對兩黨協議合作的邊安法案，其實並不關心邊界安全；蘇奧齊把原本是民主黨的政治負債，轉化為得分。

墨菲承認，與共和黨就邊界安全法案磋商了幾個月，但參院共和黨人最後在幾天之內毀棄協商成果，讓他感到灰心。但他指出，共和黨拒絕法案，讓民主黨取得利器，反駁共和黨就邊界說嘴的論點。

墨菲指出，共和黨不能先說邊界處於危機，接下來否決掉由他們高層自己協商的兩黨合議法案，本可解決問題；他們揚棄自己要求的法案，給民主黨人偌大空間，可以翻轉邊界的相關說詞。民主黨可以高談自己信仰堅強的邊界、紮實的合法移民，凸顯共和黨把邊界只看待成政治工具，用以散播仇恨、仇外的移民訊息。

墨菲表示，假如民主黨沒抓住機會，就邊界命題採取攻勢，逆轉共和黨對這個秋季投票很重要的議題取得的上風，那麼2024年選舉有輸掉的風險。

參院多數黨領袖舒默14日在紐約也呼應墨菲，表示「讓美國再度偉大」(MAGA)那一派共和黨把絕佳機會提供給民主黨，好好談談邊界；蘇奧齊的選戰策略就是批評國會共和黨人不願支持兩黨合作的邊界安全法案、向選民點明共和黨就修補邊界安全、移民問題根本不認真。

前總統川普在邊界法案分崩離析前，出聲反對該兩黨合作的法案，舒默痛批川普的做法，另警告共和黨人，「當個迷你版川普」不會管用，川普在搖擺州對總統以下職務的選舉，殺傷力很大，全國民眾不會選川普的蝦兵蟹將來經營國家。

共和黨 民主黨 川普

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