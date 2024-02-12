ABC民調：86%嫌拜登太老 62%認為川普年紀太大

拜登總統(左)和前總統川普(右)。（美聯社）

美國廣播公司新聞網(ABC News)11日報導，最新民調 顯示86%選民認為拜登 總統年紀太大，不適合連任，同時也有62%選民認為前總統川普 年紀太大。

由ABC和民調公司艾普索斯(Ipsos)合作的民調顯示，86%認為現年81歲的拜登年紀太大，不適合再連任；同時有59%認為拜登與川普都年事已高。

至於有望代表共和黨參選總統的川普，62%認為77歲的川普太老，不適合擔任總統。

另外對於兩黨候選人年齡，存有極大政黨差異，民主黨人有73%認為拜登太老、不適任；反之，共和黨人只有35%認為川普太老、不適任。

至於中間選民有超過九成(91%)認為拜登太老、不適任，同時71%對川普持相同看法，顯示國人對於2024兩黨總統候選人年齡日益憂心。

日前聯邦特別檢察官許景(Robert Hur)針對拜登處理機密文件不當一案，公布的調查報告，也對拜登精神狀況提出質疑。

針對許景的報告，最新民調顯示有38%認為拜登違法，應該起訴、34%反對、28%尚未決定；民主黨人68%認為不應控告拜登，但是共和黨人73%主張起訴拜登。

至於川普也因為總統任內涉及不當處理機密文件，遭到聯邦正式起訴，儘管川普堅持不認罪，但去年6月間ABC和艾普索斯進行的民調顯示，當時多數國人傾向支持起訴川普，有48%受訪者贊成、35%反對、還有17%沒意見。

當受訪者被問到相信哪一位能夠妥善處理機密文件時，多數認為拜登與川普都做不到(41%)，其次是拜登(33%)和川普(23%)。

同時民調也顯示，對於官司纏身的川普，絕大多數國人(66％)主張不應免除川普的刑事責任，其中共和黨人占45%和民主黨人占83%，至於中間選民則有66%。

至於施政方面，更多國人相信川普處理移民危機和邊境安全會比拜登做得更好(44%-26%)；減少犯罪(41%-28%)、提振經濟(43%-31%)和降低通膨(41%-31%)方面，多傾向信任川普而非拜登。

不過墮胎權益方面，37%支持拜登、28%支持川普；醫療保健(38%-28%)和氣候變遷(39%-22%)也是拜登領先川普。