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超級盃開打／全美瘋狂 6800萬人下注 賭金231億創新高

編譯俞仲慈／綜合10日電
關注度堪比中國「春晚」的美式足球超級盃賽，11日將在賭城拉斯維加斯舉行。圖為10日比賽場館外聚集不少球迷。(美聯社)
關注度堪比中國「春晚」的美式足球超級盃賽，11日將在賭城拉斯維加斯舉行。圖為10日比賽場館外聚集不少球迷。(美聯社)

第58屆美式足球(NFL)超級盃(Super Bowl)11日將在賭城拉斯維加斯開打。今年的比賽賭盤已吸引全國近6800萬成人下注，創下歷史新高，而且最新民調顯示，國人對超級盃興趣遠超過情人節；另有研究說，預估超級盃隔天周一，全國將有多達2250萬人會請假。

美聯社報導，美國博彩協會(American Gaming Association，AGA)公布資料顯示，今年超級盃賭盤累積賭金高達231億元，遠超過去年160億元。

AGA指出其中約15億元是循合法管道下注，總部設於南加州爾灣(Irvine)博彩研究公司Eilers & Krejcik Gaming也預估全國合法賭金約有12億5000萬元，博彩分析師格羅夫(Chris Grove)表示：「由於國內合法運動博彩逐年擴展，未來十年每一屆超級盃都可能創下新紀錄。」

關注度堪比中國「春晚」的美式足球超級盃賽，11日將在賭城拉斯維加斯舉行，已吸引全...
關注度堪比中國「春晚」的美式足球超級盃賽，11日將在賭城拉斯維加斯舉行，已吸引全美6800萬成年人下注，賭金達231億元，創歷史新高。圖為比賽場館外的宣傳模特兒10日與球迷合影。(美聯社)

酋長vs.49人 賭注平分秋色

11日登場的超級盃由衛冕隊「堪薩斯城酋長」(Kansas City Chiefs against the )對上「舊金山49人」(San Francisco 49ers)，根據目前的賭盤，「49人隊」賠率為2.5分，表示賭「49人隊」贏3分以上者是贏家，反之若「酋長隊」獲勝或輸球不超過2分，下注「酋長隊」才可贏者全拿。

根據AGA最新民調，有47%賭「酋長隊」贏、另外44%賭「49人隊」獲勝，兩隊幾乎平分秋色，而且約有10%至15%賭金會直到超級盃開打，才會下注。

博彩公司Tipico Sportsbook資深副總裁貝克(Brian Becker)表示：「觀看比賽更有身臨其境的感覺，隨著超級盃來到，拉斯維加斯的年度盛事將在全國激起連鎖反應，並在媒體和廣告的推波助瀾下，吸引更多球迷下注。」

泰勒絲效應 增比賽熱度

而且「酋長隊」近端鋒凱爾西(Travis Kelce)和流行天后泰勒絲(Taylor Swift)的戀情也激發民眾關注超級盃，約73%國人表示會觀賞比賽，比數年前增加一成。

圖為比賽場館忠實體育場。(路透)
圖為比賽場館忠實體育場。(路透)

期待超級盃 更勝情人節

根據9日公布的「馬瑞斯特全國民調」(Marist National Poll)，針對國人對「2月活動」的期待指數，有近半數受訪者坦承是超級盃，比率從去年45%增至今年的48%，其中逾55%男性為超級盃振奮，女性占比則為40%；相較之下，約37%表示期待情人節，還有14%則對任何活動皆無期待。

另外人力管理顧問公司UKG估計，超級盃隔天周一，全國約有1610萬勞工會請假一天，同時有2250萬名勞工(占總勞動力14%)會請半天假，還有4500萬人坦承隔天上班工作效率降低。

拉斯維加斯賭場老闆史蒂文斯(Derek Stevens)坦言：「超級盃隔天周一已經是員工請假、休息的大日子。」

超級盃 民調 泰勒絲

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