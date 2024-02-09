我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

共和黨封殺邊安法案 顯示麥康諾影響力式微

編譯潘勛／綜合8日電
邊界安全法案在參院受挫，同時也重挫少數黨領袖麥康諾的政治聲望。(美聯社)
邊界安全法案在參院受挫，同時也重挫少數黨領袖麥康諾的政治聲望。(美聯社)

眾人期待許久的移民及援外法案出爐48小時內，參院少數黨領袖麥康諾與他的共和黨團就封殺法案，國家廣播公司新聞網(NBC News)指出，這件事顯示共和黨繼續轉型為前總統川普那一派的右翼民粹政黨，同時指出麥康諾這位十多年來定參院共和黨權力於一尊的人，影響力已式微。

法案只獲四名共和黨參議員支持。麥康諾居然最後自己都退縮回來，投票反對自己出力制定出來的法案。

川普激烈反對這部邊界法案，長久以來推促共和黨人棄麥康諾而去。

援外綁邊界法案受挫，讓美國對烏克蘭的援助，有完全斷絕之虞。很習慣參院共和黨人聽他指揮的麥康諾這幾個月一直在求懇眾人，別放任俄國強人普亭打入歐洲，遑論顛覆美國二戰以來建立的世界秩序。他的這些請求，保守派國會議員及選民充耳不聞，他們與川普站同一戰線，反對經援、軍援烏克蘭自衛。

參院還想自行通過加強援外法案，納入給烏克蘭與以色列的援助，只是法案雖有麥康諾的支持，能否由眾院通過遠不明朗。

川普盟友、聯邦參議員強生(Ron Johnson，威斯康辛州)7日表示，本屆國會伊始就有十位同僚投票反對麥康諾，或許還有更多人質疑他；現在好多同僚都在自問，因為拜登，才有開放邊界政策，共和黨人居然受到責備，怎麼會落到這種處境？這怎麼可能？答案在麥康諾讓這件事成其可能。

另位共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)表示，麥康諾把邊界與援烏綁在同一方案是一大戰術錯誤；他認為不論是在肯塔基州還是全國，保守派都不認為該無限制援助烏克蘭。

麥康諾則拒絕接受共和黨批他的說法，提醒大家把邊界與援烏綁在一起，是黨團的點子，去年10月起了頭，但接下來四個月事態出現變化。

此外，川普以無證客越過邊界當總統選戰的命題，所以想打扁援外綁邊界配套方案。

就川普扮演角色，破壞這部移民法案，麥康諾表示自己每個月都一直在說，不打算談論共和黨的總統提名選舉。

麥康諾擔任參院共和黨領袖絕大多數時光，挨黨內同僚批評的時候很罕見，但近來變得很是常見，許多共和黨參議員質問麥康諾是否該留任現職。

麥康諾 共和黨 川普

上一則

眾院老虎小組報告：美對台220億19筆軍售 遲至2027交付

下一則

邊安法案國會通過無望 白宮擬用行政命令嚇阻無證客

延伸閱讀

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度
挑戰川普參選資格律師少最高院經驗 曾任大法官書記官

挑戰川普參選資格律師少最高院經驗 曾任大法官書記官
過去多次出庭當造勢 川普這次不現身最高法院

過去多次出庭當造勢 川普這次不現身最高法院
「川普並非官員」 川營辯稱未違反第14修正案第3款

「川普並非官員」 川營辯稱未違反第14修正案第3款

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
美國總統拜登伉儷2日參加在約旦殉職的三名美軍迎靈儀式。（歐新社）

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

2024-02-03 11:14
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
前總統川普。(美聯社)

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

2024-02-01 09:47
總統拜登。（美聯社）

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

2024-02-06 14:35

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」

3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」