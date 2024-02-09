共和黨封殺邊安法案 顯示麥康諾影響力式微

邊界安全法案在參院受挫，同時也重挫少數黨領袖麥康諾的政治聲望。(美聯社)

眾人期待許久的移民及援外法案出爐48小時內，參院少數黨領袖麥康諾 與他的共和黨 團就封殺法案，國家廣播公司新聞網(NBC News)指出，這件事顯示共和黨繼續轉型為前總統川普 那一派的右翼民粹政黨，同時指出麥康諾這位十多年來定參院共和黨權力於一尊的人，影響力已式微。

法案只獲四名共和黨參議員支持。麥康諾居然最後自己都退縮回來，投票反對自己出力制定出來的法案。

川普激烈反對這部邊界法案，長久以來推促共和黨人棄麥康諾而去。

援外綁邊界法案受挫，讓美國對烏克蘭的援助，有完全斷絕之虞。很習慣參院共和黨人聽他指揮的麥康諾這幾個月一直在求懇眾人，別放任俄國強人普亭打入歐洲，遑論顛覆美國二戰以來建立的世界秩序。他的這些請求，保守派國會議員及選民充耳不聞，他們與川普站同一戰線，反對經援、軍援烏克蘭自衛。

參院還想自行通過加強援外法案，納入給烏克蘭與以色列的援助，只是法案雖有麥康諾的支持，能否由眾院通過遠不明朗。

川普盟友、聯邦參議員強生(Ron Johnson，威斯康辛州)7日表示，本屆國會伊始就有十位同僚投票反對麥康諾，或許還有更多人質疑他；現在好多同僚都在自問，因為拜登，才有開放邊界政策，共和黨人居然受到責備，怎麼會落到這種處境？這怎麼可能？答案在麥康諾讓這件事成其可能。

另位共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)表示，麥康諾把邊界與援烏綁在同一方案是一大戰術錯誤；他認為不論是在肯塔基州還是全國，保守派都不認為該無限制援助烏克蘭。

麥康諾則拒絕接受共和黨批他的說法，提醒大家把邊界與援烏綁在一起，是黨團的點子，去年10月起了頭，但接下來四個月事態出現變化。

此外，川普以無證客越過邊界當總統選戰的命題，所以想打扁援外綁邊界配套方案。

就川普扮演角色，破壞這部移民法案，麥康諾表示自己每個月都一直在說，不打算談論共和黨的總統提名選舉。

麥康諾擔任參院共和黨領袖絕大多數時光，挨黨內同僚批評的時候很罕見，但近來變得很是常見，許多共和黨參議員質問麥康諾是否該留任現職。