拜登密件案不起訴 被指是記憶差的老人 怒批特檢

拜登德拉瓦州家中發現大批機密文件，特別檢察官認定，拜登蓄意留下這些文件，但不準備提出刑事指控，因為拜登是個「記憶很差的老人」。(歐新社)

調查拜登 總統住家及私人辦公室存放副總統任內機密文件案的韓裔 特別檢察官許景(Robert K. Hur)8日公布報告指出，調查結果沒有找到足以構成刑事起訴的犯行。長達345頁的調查報告寫道，並無證據顯示拜登具有超越合理懷疑(beyond a reasonable doubt)的犯罪，但拜登卸任副總統成為一般公民之後，的確蓄意(willfully)保留且洩露機密檔案。

拜登：我的記憶沒問題

美聯社報導，拜登對於被調查報告描述為「 記憶力差的老人」則提出反駁說：「我的記憶沒問題。」

特別檢察官調查報告指出，應該送交國家檔案館和紀錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)的機密文件，卻出現在拜登住家與辦公室的不同地點，其中包括與阿富汗 有關的軍事及外交政策機密檔案，拜登記錄國家安全與外交政策事務的筆記本，內容涉及敏感情報來源及情蒐方式。

拜登德拉瓦州家中發現大批機密文件，特別檢察官認定，拜登蓄意留下這些文件，但不準備提出刑事指控。(美聯社)

特別檢察官調查團隊總共對147名證人進行173次訪談，拜登也包括在內。調查人員共計取得700多萬份檔案。調查報告指出，並無證據顯示拜登有超越合理懷遺的犯行，某些機密檔案可能是因為搞錯而出現在拜登住家或辦公室。

特檢問了拜登這些問題

81歲的拜登是否記性變差經常成為媒體話題，特別檢察官報告讓拜登年歲已高再次受到矚目。報告當中以「模糊」(hazy)、「不清楚」(fuzzy)、「有錯誤」(faulty)、「變差」(poor)、「嚴重受限」(significant limitations)等字詞描述拜登記憶，並說拜登連人生當中幾個重要里程碑的時間點都記不清，例如不記得何時出任副總統，接受約談第一天回答問題時不記得何時卸任副總統，約談第二天則不記得副總統任期何時開始。

調查報告寫道：「雖然是幾年之內的事情，他並不記得長子波‧拜登(Beau Biden)的過世時間。」報告指出，拜登2017年接受代筆作家(ghostwriter)錄音訪問以及2023年接受特別檢察官團隊訪問時記憶都不好。

拜登8日晚間強調自己記憶沒問題，反批許景：「他怎麼可以那麼說。」