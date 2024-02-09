拜登密件案不起訴 被指是記憶差的老人 怒批特檢
調查拜登總統住家及私人辦公室存放副總統任內機密文件案的韓裔特別檢察官許景(Robert K. Hur)8日公布報告指出，調查結果沒有找到足以構成刑事起訴的犯行。長達345頁的調查報告寫道，並無證據顯示拜登具有超越合理懷疑(beyond a reasonable doubt)的犯罪，但拜登卸任副總統成為一般公民之後，的確蓄意(willfully)保留且洩露機密檔案。
拜登：我的記憶沒問題
美聯社報導，拜登對於被調查報告描述為「 記憶力差的老人」則提出反駁說：「我的記憶沒問題。」
特別檢察官調查報告指出，應該送交國家檔案館和紀錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)的機密文件，卻出現在拜登住家與辦公室的不同地點，其中包括與阿富汗有關的軍事及外交政策機密檔案，拜登記錄國家安全與外交政策事務的筆記本，內容涉及敏感情報來源及情蒐方式。
特別檢察官調查團隊總共對147名證人進行173次訪談，拜登也包括在內。調查人員共計取得700多萬份檔案。調查報告指出，並無證據顯示拜登有超越合理懷遺的犯行，某些機密檔案可能是因為搞錯而出現在拜登住家或辦公室。
特檢問了拜登這些問題
81歲的拜登是否記性變差經常成為媒體話題，特別檢察官報告讓拜登年歲已高再次受到矚目。報告當中以「模糊」(hazy)、「不清楚」(fuzzy)、「有錯誤」(faulty)、「變差」(poor)、「嚴重受限」(significant limitations)等字詞描述拜登記憶，並說拜登連人生當中幾個重要里程碑的時間點都記不清，例如不記得何時出任副總統，接受約談第一天回答問題時不記得何時卸任副總統，約談第二天則不記得副總統任期何時開始。
調查報告寫道：「雖然是幾年之內的事情，他並不記得長子波‧拜登(Beau Biden)的過世時間。」報告指出，拜登2017年接受代筆作家(ghostwriter)錄音訪問以及2023年接受特別檢察官團隊訪問時記憶都不好。
拜登8日晚間強調自己記憶沒問題，反批許景：「他怎麼可以那麼說。」
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