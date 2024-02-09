我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

拜登密件案不起訴 被指是記憶差的老人 怒批特檢

記者顏伶如／綜合報導
拜登德拉瓦州家中發現大批機密文件，特別檢察官認定，拜登蓄意留下這些文件，但不準備提出刑事指控，因為拜登是個「記憶很差的老人」。(歐新社)
拜登德拉瓦州家中發現大批機密文件，特別檢察官認定，拜登蓄意留下這些文件，但不準備提出刑事指控，因為拜登是個「記憶很差的老人」。(歐新社)

調查拜登總統住家及私人辦公室存放副總統任內機密文件案的韓裔特別檢察官許景(Robert K. Hur)8日公布報告指出，調查結果沒有找到足以構成刑事起訴的犯行。長達345頁的調查報告寫道，並無證據顯示拜登具有超越合理懷疑(beyond a reasonable doubt)的犯罪，但拜登卸任副總統成為一般公民之後，的確蓄意(willfully)保留且洩露機密檔案。

拜登：我的記憶沒問題

美聯社報導，拜登對於被調查報告描述為「 記憶力差的老人」則提出反駁說：「我的記憶沒問題。」

特別檢察官調查報告指出，應該送交國家檔案館和紀錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)的機密文件，卻出現在拜登住家與辦公室的不同地點，其中包括與阿富汗有關的軍事及外交政策機密檔案，拜登記錄國家安全與外交政策事務的筆記本，內容涉及敏感情報來源及情蒐方式。

拜登德拉瓦州家中發現大批機密文件，特別檢察官認定，拜登蓄意留下這些文件，但不準備...
拜登德拉瓦州家中發現大批機密文件，特別檢察官認定，拜登蓄意留下這些文件，但不準備提出刑事指控。(美聯社)

特別檢察官調查團隊總共對147名證人進行173次訪談，拜登也包括在內。調查人員共計取得700多萬份檔案。調查報告指出，並無證據顯示拜登有超越合理懷遺的犯行，某些機密檔案可能是因為搞錯而出現在拜登住家或辦公室。

特檢問了拜登這些問題

81歲的拜登是否記性變差經常成為媒體話題，特別檢察官報告讓拜登年歲已高再次受到矚目。報告當中以「模糊」(hazy)、「不清楚」(fuzzy)、「有錯誤」(faulty)、「變差」(poor)、「嚴重受限」(significant limitations)等字詞描述拜登記憶，並說拜登連人生當中幾個重要里程碑的時間點都記不清，例如不記得何時出任副總統，接受約談第一天回答問題時不記得何時卸任副總統，約談第二天則不記得副總統任期何時開始。

調查報告寫道：「雖然是幾年之內的事情，他並不記得長子波‧拜登(Beau Biden)的過世時間。」報告指出，拜登2017年接受代筆作家(ghostwriter)錄音訪問以及2023年接受特別檢察官團隊訪問時記憶都不好。

拜登8日晚間強調自己記憶沒問題，反批許景：「他怎麼可以那麼說。」

拜登 韓裔 阿富汗

上一則

川普參選資格案最高院擬「快刀斬亂麻」 3月5日前裁決

下一則

川普初選失格？大法官質疑 川普讚過程美妙

延伸閱讀

民主黨改推米雪兒歐巴馬參選？前共和黨官員說不可能

民主黨改推米雪兒歐巴馬參選？前共和黨官員說不可能
參議員要求拜登開除社安局監察長 指她拖延弊案調查

參議員要求拜登開除社安局監察長 指她拖延弊案調查

美軍再報復 街頭精準狙殺伊拉克民兵首領

美軍再報復 街頭精準狙殺伊拉克民兵首領
邊境與國安提案 參院封殺迫攤牌 民主黨擬單獨推援外預算 8日再戰

邊境與國安提案 參院封殺迫攤牌 民主黨擬單獨推援外預算 8日再戰

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
美國總統拜登伉儷2日參加在約旦殉職的三名美軍迎靈儀式。（歐新社）

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

2024-02-03 11:14
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
前總統川普。(美聯社)

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

2024-02-01 09:47
總統拜登。（美聯社）

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

2024-02-06 14:35

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」

3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」