參院本周表決邊境安全法案 麥康諾黨內壓力大

要爭取共和黨同僚支持邊界安全法案，參院少數黨領袖麥康諾面臨艱難考驗。(美聯社)

參院本周表決邊境安全與烏克蘭金援包裹法案，參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)面臨政治生涯最艱難考驗，在部分同黨議員強烈反對的強況下，積極爭取同僚支持。

共和黨參議員 同僚表示，麥康諾的初步目標是通過邊境安全法案；參院共和黨議員共49人，而該法案獲得其中半數人支持。

國會山莊報報導，如今國防開支補充法案涵蓋邊境安全條款，以及金援烏克蘭、以色列和印太安全的資金，可能獲得較少共和黨人的支持。

幕僚預測，約12位到20位共和黨參議員將投支持票。

對於現年81歲的麥康諾而言，這是他政治生涯最高的賭注之一；他面臨來自德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)等保守派批評者的強烈壓力，要求他在該法案未能取得10票的情況下，廢除該法案。

但若該法案獲得18位到25位共和黨參議員支持，則換眾院議長強森(Mike Johnson)面臨龐大壓力；強森先前表示，法案送達眾院就會死亡(dead on arrival)。

麥康諾上周拒絕表態是否支持推進這項僅獲黨內少數人支持的法案，並不諱言表示，不知道辯論將如何發展。

麥康諾被問到烏克蘭金援綁邊境安全改革是否是個錯誤時答道：「肯定是個挑戰，但是時候推進什麼了，希望涵蓋邊境協議，但我們需要盡快協助以色列和烏克蘭」。

共和黨參議員表示，麥康諾採取溫和態度來說服同僚，提點國安威脅和前總統川普要求國會改革庇護法的情況。

北達科他州保守派共和黨參議員克萊默(Kevin Cramer)說：「這其實攸關請聽與說服，他(麥康諾)很擅長，但他的聲量已不如以往。我認為，這是他的選擇，同時反映當前處境。」

克魯茲表示，「由於這項魯莽的法案，參院民主黨議員已信誓旦旦的認為，只要共和黨議員支持該法案，就能解決問題。」

克魯茲形容，參院共和黨領導階層「在煙霧瀰漫的房間裡，閉門談判糟糕協議」，並試圖在共和黨會議上「強行灌輸」的最新案例。

克魯茲表示，支持邊境安全協議的共和黨參議員，「表現得像聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的政治打手」。