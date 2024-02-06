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加強管控申庇者 參院6大機制打擊美墨非法入境

記者顏伶如／綜合報導
參院兩黨達成的協議，希望能遏止無證移民大批湧入的亂象。圖為無證移民在邊界圍籬外面等候進入美國。(美聯社)
參院兩黨達成的協議，希望能遏止無證移民大批湧入的亂象。圖為無證移民在邊界圍籬外面等候進入美國。(美聯社)

兩黨聯邦參議員磋商已久的邊境協議4日終於拍板，取消長期以來對申請庇護無證客採取「抓了又放」(catch and release)的寬鬆作法，加強管控申請庇護者從資格、拘留到追蹤等環節，申請庇護人數則訂定每日上限；華爾街日報5日報導，新規上路後將透過至少六個機制來打擊美墨邊境非法入境

在南境地區設立新的庇護申請受理系統

庇護申請者不管是偷渡入境或從邊境檢查哨合法入境，都必須透過新成立的快速審查系統，程序約需90天。絕大多數成年移民在審查期間將被拘留，帶有18歲以下兒童同行的移民家庭則可獲釋，但必須接受電子腳鐐(ankle bracelet)或手機應用程式監控。

90天審查期間，新的手續第一關將比以往嚴格，移民必須出示證據證明為何在故鄉無法安全生活。初審未過關、錯過預約時間或企圖拆掉監控裝置的申請者，都將被迅速遞解出境。通過初步審查後，還要再等90天才能知道庇護申請是否通過；如果在此階段作業遭耽擱，申請人不會被遣返。

沒有成年人陪伴的無證兒童不需要接受新版審查程序，由協議中的其他條款規定辦理。

參院兩黨達成的協議，希望能遏止無證移民大批湧入的亂象。圖為德州一處收容無證兒童的...
參院兩黨達成的協議，希望能遏止無證移民大批湧入的亂象。圖為德州一處收容無證兒童的設施。(路透)

設置新機構負責驅逐

根據協議內容，將成立新的臨時機構，比照前總統川普任內援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令規定，將遭到查緝的無證移民迅速遣返。臨時機構的法律效力三年，如果連續七天每日非法入境人數超過4000人，有權下令關閉邊境，每日非法入境人數超過5000人則強制關閉邊境。

人道主義豁免不適用美墨邊境

協議限縮人道主義豁免計畫，不再適用於美墨邊境，從美國各地機場入境的移民則仍有機會獲得。

擴大合法移民

未來五年每年增加5萬個綠卡名額，其中1萬8000個名額開放給透過雇主申請的移民，另外3萬2000個給美國公民眷屬。

為阿富汗難民提供入籍途徑

2021年美國撤軍，大約8萬阿富汗公民透過人道豁免計畫來美，但許多人並未取得永久居留權。

解決「有身分的夢想生」漏洞

「有身分的夢想生」(documented dreamers)指童年時期隨著印度父母合法移民美國的印度裔年輕人，由於綠卡作業耽擱數十年而出現身分問題。新規讓這些年輕人可以繼續在美合法居留及工作。

移民家庭 庇護 非法入境

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