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川普再拋陰謀論：中國操控無證客入境 拉美國家故意挑犯罪分子來美

記者顏伶如／綜合報導
川普再拋移民陰謀論，稱拉美國家和中共策畫無證移民入侵美國。圖為德州國民兵幫助一對來自中國的母女穿越帶刺的鐵絲網。(路透)
川普再拋移民陰謀論，稱拉美國家和中共策畫無證移民入侵美國。圖為德州國民兵幫助一對來自中國的母女穿越帶刺的鐵絲網。(路透)

認為中國企圖干預美國大選

前總統川普在4日播出的福斯新聞網(Fox News)節目專訪中鼓吹有關無證移民的陰謀論，聲稱美國面臨的非法入境潮是中國操控所導致，拉丁美洲國家政府則故意挑選犯罪分子送到美國，川普在2016年大選競選期間便曾發表類似論述。川普在這段預錄訪問中雖然說，非常喜歡中國國家主席習近平，但同時表示覺得中國將企圖干預今年的美國總統選舉。

福斯女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)詢問川普，是否認為來自中國的「役齡男子」(military-aged men)是受到中國共產黨指示而到美國。川普回答：「我相信是的。」這段專訪是在1日完成預錄。

日前紐約發生一群來自拉丁美洲移民對員警施暴的事件，川普在訪問中說，拉丁美洲國家領袖非常精明，「他們不是把表現良好、熱愛國家的人送來這裡，他們絕大多數是把不想要的那些人送上車隊」。

川普再拋移民陰謀論，稱拉美國家和中共策畫無證移民入侵美國。圖為一群進入美國的無證...
川普再拋移民陰謀論，稱拉美國家和中共策畫無證移民入侵美國。圖為一群進入美國的無證移民準備向邊境巡邏隊投案。(路透)

川普2015年發表競選演說時曾表示，墨西哥送人到美國時，並不是把最優秀的人才送來，是把毒品、犯罪跟強暴犯送來。

稱當選將大量遣返無證客

川普受訪時表示，贊成前總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)任內推出類似軍事行動的墨西哥移民大規模遣返。如果再次執政，川普計畫推出包括大量遣返措施的反移民政策。

川普再拋移民陰謀論，稱拉美國家和中共策畫無證移民入侵美國。圖為一群川普支持者揮舞...
川普再拋移民陰謀論，稱拉美國家和中共策畫無證移民入侵美國。圖為一群川普支持者揮舞旗幟抗議非法移民。(美聯社)
川普主張強硬對付無證移民，圖為國安部屬下的移民拘留中心。(美聯社)
川普主張強硬對付無證移民，圖為國安部屬下的移民拘留中心。(美聯社)

共和黨全委會該做調整

外傳川普與共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)關係不佳，川普在專訪中則透露，希望共和黨全委會主席能夠換人。他說，麥克丹尼爾剛開始做得不錯，但現在全委會可能做出某些調整。

麥克丹尼爾獲得川普背書之後，2016年成為共和黨全委會主席，直到2020年大選期間都效忠川普。不過，川普拒絕參加這次共和黨初選的所有辯論，川普競選團隊還公開對全委會施壓，要求取消未來的初選辯論。

海理批川普玩弄邊境政治

川普在初選僅剩的唯一對手、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)4日接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目專訪時再度強調，川普在邊境問題上「玩弄政治」(playing politics)。

她指出，川普不應反對兩黨國會議員談妥的移民與邊境安全協議。

川普 共和黨 移民

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