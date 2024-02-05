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蘇利文：不排除攻擊伊朗境內目標 以色列國安部長批拜登不如川普

編譯潘勛／綜合4日電
白宮國安顧問蘇利文說，美國將進一步打擊伊朗支持的民兵，圖為美國B-1轟炸機。(美聯社)
白宮國安顧問蘇利文說，美國將進一步打擊伊朗支持的民兵，圖為美國B-1轟炸機。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)4日表示，繼2日開始攻擊伊朗的民兵代理人之後，不排除攻擊伊朗境內目標；同日，以色列極右派國家安全部部長班吉維爾(Itamar Ben-Gvir)批評拜登總統，說他不如川普掌權時放手讓以國攻打哈瑪斯(Hamas)好戰組織，其發言引發以國官員內部憤怒，也凸顯美以關係敏感。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，蘇利文在「會見新聞界」(Meet the Press)節目上表示，自己在全國新聞節目上，不好談論軍事角度上考慮怎麼做，而又排除什麼，能夠講的便是拜登總統下定決心，強力回應駐約旦美軍遭遇攻擊一事。但蘇利文表示，拜登不擬擴大中東戰火。

白宮國安顧問蘇利文說，美國將進一步打擊伊朗支持的民兵。(美聯社)
白宮國安顧問蘇利文說，美國將進一步打擊伊朗支持的民兵。(美聯社)

蘇利文表示，發動空襲，攻擊伊朗撐腰民兵組織之後，還要進行額外的攻擊、額外的動作，但他並未標明地點。

蘇利文接下來表示，美國對哈瑪斯組織還握有多少人質、人質是生是死，無法清晰瞭解；因為哈瑪斯在加薩內部運作，既用平民當盾牌，又挖地下隧道，所以美方無法得知人質的數目及生死。

眾院議長強生3日指「以色列面臨存亡險境」，所以提出單獨援以法案；稍早之前，參院曾對移民及援外達成臨時協議，本周打算投票。被問到強生的法案送到拜登書桌，總統會不會簽字，蘇利文表示，白宮把那件事看待成眾院共和黨單方面的「花招」，並非認真想處理美國面對的國安挑戰。

國務卿布林肯(Antony Blinken)本周要拜訪中東，班吉維爾在接受華爾街日報(WSJ)訪問時竟揚言，拜登掣肘，「沒全力支持我方」，還忙著把人道濟助及燃料送進加薩，結果落入哈瑪斯之手，假如美國當權的是川普，那麼做事肯定全然不同。

以色列極右派國家安全部部長班吉維爾批評，拜登總統沒有全力支持以色列；如果是川普執...
以色列極右派國家安全部部長班吉維爾批評，拜登總統沒有全力支持以色列；如果是川普執政，美國的行動會截然不同。這番言論引發華府與以色列的緊張。(路透)

班吉維爾的話引來以國戰時內閣部長甘茨(Benny Gantz)的猛烈批評，表示他造成美以關係「巨大破壞」。反對黨黨魁拉皮德(Yair Lapid)也在X平台貼文表示，班吉維爾的發言，證明他對外交「一竅不通」。

以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)則在每周內閣會議上表示，自己就引領對美、對國際社會關係方面，不需要任何人下指導棋；他雖未點名班吉維爾，但顯然針對其發言。

蘇利文接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時表示，布林肯訪問中東地區，送更多人道濟助到加薩「勢必是首要前提」。布林肯5日起訪問沙烏地阿拉伯，另將在埃及、卡達、以色列及西岸停留。

蘇利文 拜登 哈瑪斯

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