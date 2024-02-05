參院協議 終結捉放無證客 不合格者速遣返

參議員席納瑪說，參院法案將加快庇護案審理，被拒絕者立刻遣返。(路透)

經過數月協商，參院磋商4日公布兩黨合作的邊境安全協議，旨在遏止跨越美國與墨西哥邊境進入美國的非法移民 。

這項總值1180億元的國安法案包括金援烏克蘭、以色列與「印度-太平洋」國家的數十億元資金，但法案的政治前景黯淡；不少左右兩派的議員還沒看到法案內容就已開罵，眾院議長強生(Mike Johnson)矢言，法案送達眾院就會死亡；曾將邊境議題視為核心執政要務的前總統川普，已表態反對該法案。

參議員席納瑪說，參院法案將加快庇護案審理，若通過將成為國會數十年來針對無證客採行的重大行動。(美聯社)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)宣布，他將於7日舉行第一場程序投票，讓該法案的支持者幾乎無瑕宣傳其條款。舒默4日晚發布聲明表示：「參議員必須排除那些希望這項協議因自身政治議程失敗人士的聲音。」

這項法案是拜登總統施政的優先要務，若通過將成為國會數十年來針對無證客採行的重大行動，試圖收緊庇護 程序漏洞、限制邊境非法移民有條件釋放(俗稱捉放)的權利，並在單日移民人數超額時，賦予總統有效關閉邊境的新職權。

奧克拉荷馬州共和黨 首席磋商參議員藍福德(James Lankford)形容，這項法案大幅改善庇護規定，預期將遏止無證客試圖入美。藍福德說：「人們大舉前來，因為他們會被釋放；若馬上放出風聲，說明這已非事實，人們就會按照老方法來美。」

這項法案提出移民申請庇護的資格並擴大拘捕，同時加速處理庇護案件，並設立新的快速驅逐機構，火速驅逐不符合庇護資格者。

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)4日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時表示，「我們不會再讓入境者可能在七年、十年後上法院，反之，我們將加速司法程序，符合庇護申請者將可望於六個月內在美開啟新生活，而不合格者將快速被遣返母國」。

這項法案涵蓋一個「邊境緊急」條款，這是一種觸發機制，若連日人數超額便允許關閉邊境；此機制三年前廢除時，只要每天超過5000人就會觸發，並一度調降至每日4000人。

這項立法限縮拜登政府假釋無證客的能力，並提供更多資源讓當局招募更多邊境巡邏隊(Border Patrol)隊員與處理庇護程序的官員。

共和黨原先訴求改變邊境政策才讓核准白宮去年提出的600億元援烏金援，最終協議則已包含許多共和黨人長期訴求實施的邊境條款。