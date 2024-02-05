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無證客危機 國安部長陷彈劾風暴 評價兩極

編譯潘勛／綜合4日電
國安部長梅奧卡斯。(美聯社)
國安部長梅奧卡斯。(美聯社)

對國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)的支持者來說，他能深思有幹勁，具備檢察官的韌性，個人又了解移民來美的經歷，以這些背景來運作龐大的國安部；但對討厭他的人，梅奧卡斯這個人根本要為美墨邊境出錯的一切，該為容許數十萬移民非法進入美國負起責任，目前的危機方興未艾。

美聯社報導，梅奧卡斯是第一位有拉美裔、移民身分而出掌國安部的人，而國安部是政府第一大部，員工26萬人。假如眾院共和黨人得逞，他還成為將近150年來，首位被彈劾的內閣成員。

無證移民湧入邊境，共和黨議員指國安部長梅奧卡斯(右)應負最大責任，圖為梅奧卡斯去...
無證移民湧入邊境，共和黨議員指國安部長梅奧卡斯(右)應負最大責任，圖為梅奧卡斯去年5月抵達德州邊境。(美聯社)

國安部是在九一一事件後成立，把22個不同部會局處整合起來。曾任國安部首席反恐官員的沃里克(Tom Warrick)形容，國安部長是華府僅次於總統的第二艱難工作。

國安部任務之繁難可見於幾個例子：過去一整年，國安部與非裔傳統名校合作以因應炸彈威脅，成立人工智慧(AI)專案小組，琢磨如何才能最好使用這種新生科技，來保護拜登前往烏克蘭的整個行程。

但是，讓梅奧卡斯成為彈劾標靶的是國安部的移民任務。眾院可能最快在下周就彈劾投票，話雖如此，共和黨在眾院僅有微弱多數，是否有足夠的支持而推動過關，目前不清楚。

拜登挑選梅奧卡斯擔任國安部長時，他被許多人視為能以更人道手段對待移民的人物，一反前總統川普政府的手段；川普的政策為杜絕移民流，而引起憤怒。

梅奧卡斯1989年宣誓成為加州檢察官而進入公職，最近受訪還表示，自己從事公職始終不忘初心；1960年他還在襁褓，家族離開古巴而定居洛杉磯；更早之前，他的母親是為逃離納粹大屠殺而去古巴。

支持者表示，梅奧卡斯出於使命感而任公職，以心懷法律與秩序而聞名，彈劾案完全莫名其妙。

但共和黨表示，梅奧卡斯造出一套移民體制，讓無證客得以入美，完全不用付出代價，這一點正是吸引移民來美的一大主因。共和黨尤其痛批梅奧卡斯沒拘留移民，使用人道假釋而讓數十萬本無法取得簽證的人得以入境。

移民 共和黨 彈劾

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