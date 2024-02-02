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中取消M503航線 國務院：危險又挑釁 「脅迫台北另一實例」

記者張文馨／華盛頓報導
中國片面改變M503航線，圖為M503航線及銜接的3W航路示意圖。(本報系資料照)
中國片面改變M503航線，圖為M503航線及銜接的3W航路示意圖。(本報系資料照)

針對中國取消M503航線自北向南飛行偏置作為，國務院發言人1日表達關切，有關台灣海峽的民航和安全問題應由雙方對話解決。

美國國務院發言人答覆本報詢問表示，美國關切北京在未跟台灣當局協商的狀況下修改航線；有關台海的民航與安全的問題，應由雙方對話解決。

國務院發言人表示，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟的壓力，與台灣展開有意義的對話。

聯邦參眾兩院外委會主席1月31日分別譴責此舉破壞台灣海峽穩定。

聯邦參議院外交委員會主席卡定(Ben Cardin)聲明指出，中華人民共和國調整台灣海峽具爭議飛行路線的片面決定既危險又挑釁，這是北京持續力圖脅迫台北的另一個讓人不安的實例；此舉只會升高安全風險、破壞航空安全、威脅兩岸穩定，敦促北京立即改變這項決定，並與台北進行談話。

聲明說，台灣數周前才剛舉行自由公正的選舉，中方此時行動並非巧合，北京已充分表明選舉結果與他們的期待有所出入，美國堅守與台灣人民同在的承諾，並支持他們決定自己未來的權利。

聯邦眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)在社群媒體表示，軍機擾台、民航機艦直逼海峽中線，中共持續威脅台灣並片面改變台海現狀；美國必須與台灣站一起反對這種侵略。

台灣交通部長王國材日前表示，M503航線若遇上飛行狀況不佳向偏東移，就會跟台灣民航及軍機有衝突，另也增加金門、馬祖航線飛安疑慮。

台灣國民黨立委賴士葆說，大陸表面上的理由是緩解航班壓力，事實上貼近海峽中線及台北飛航情報區，壓縮台方防空辨識可預警的時間；他質疑，除了呼籲對岸停止不適當的行為，官員們無計可施。

美國智庫外交關係協會(Council on Foreign Relations)研究員塞克斯(David Sacks)說，毫無疑問這是中國對台灣發動的「法律戰」。

中國片面改變M503航線，意味著打破海峽中線象徵意義，也將加大台灣空防監測壓力。...
中國片面改變M503航線，意味著打破海峽中線象徵意義，也將加大台灣空防監測壓力。圖為台灣空軍觀察E-2K鷹眼空中預警機起飛。(歐新社)

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