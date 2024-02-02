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俄軍無人機精密設備被爆台灣製 美前官員：恐違禁令

記者顏伶如／綜合報導
俄軍在烏克蘭戰場大量使用無人機，圖為克里米亞的俄軍正在訓練操縱無人機。(路透)
俄軍在烏克蘭戰場大量使用無人機，圖為克里米亞的俄軍正在訓練操縱無人機。(路透)

俄羅斯國防企業I Machine Technology去年6月在黑海避暑勝地索契(Sochi)舉辦員工度假時，執行長布瑞迪克辛(Aleksey Bredikhin)介紹幾位貴賓；根據社群網站公布短片，布瑞迪克辛說：「我要特別歡迎從台灣遠道而來的幾位朋友。我們密切合作已經大約有一年了。」

華盛頓郵報報導，台灣是美國的策略夥伴，俄羅斯2022年入侵烏克蘭之後，台灣便對出口俄羅斯祭出限制，但一家為軍火製造商供貨的俄羅斯企業卻持續從台灣進口高科技製造設備；紀錄顯示，這家俄羅斯企業還把台灣進口設備提供給俄羅斯秘密機構，用來大量製造使用於俄烏戰爭裡的攻擊型無人機。

俄軍在烏克蘭戰場大量使用無人機，圖為烏克蘭首都基輔擊落的俄軍無人機。(美聯社)
俄軍在烏克蘭戰場大量使用無人機，圖為烏克蘭首都基輔擊落的俄軍無人機。(美聯社)

曾經主管美國出口管制的前任商務部資深官員沃爾夫(Kevin Wolf)說，華盛頓郵報報導的廠商可能違反台灣與西方國家去年1月限制科技產品賣給俄羅斯的禁令。他說，台灣當局絕對要加強查緝是否有違反禁令的情事。

去年進口設備達2000萬元

根據貿易紀錄及俄方報稅資料，從2023年1月以來，I Machine Technology從台灣進口累計價值超過2000萬元的高精準電腦數值控制(computer numerical control，CNC)工具機，這些設備在許多產業複雜的精密製造裡扮演關鍵角色，包括軍火製造。

據說台灣廠商出口了高精準電腦控制的工具機到俄羅斯，投入軍工生產。圖為電腦控制的工...
據說台灣廠商出口了高精準電腦控制的工具機到俄羅斯，投入軍工生產。圖為電腦控制的工具機。(美聯社)

紀錄顯示，台灣製造的高精準電腦數值控制工具機幾乎在I Machine Technology去年1月至7月的進口量裡占了百分之百，而I Machine Technology在這段期間的銷售對象主要就是俄羅斯國防產業。

另外，布瑞迪克辛還設法將台灣進口的工具機提供給為俄羅斯大量製造攻擊型無人機的秘密單位，生產出來的無人機曾對美國支持的烏克蘭軍隊造成重挫。

沃爾夫分析：「這就是為什麼要對俄羅斯做出出口管制的原因。某些設備對於軍火產品的製造非常重要，與軍事用途及軍方使用者有著許多關聯，牽涉到無人機，攸關龐大的交易金額，這是必須列為優先要務的典型案例。」

華府智庫「高級國防研究中心」(Center for Advanced Defense Studies，C4ADS)出口資料及俄羅斯貿易數據顯示，台灣製造的工具機分63批出貨。第一批貨品價值447萬元，從名稱為I Machine Tools的台灣貿易公司直接發貨給布瑞迪克辛公司。

I Machine Tools公司中文名稱為集盛國際興業有限公司，業務主任游明哲(Yu Ming Je)便是布瑞迪克辛在索契度假活動上特別介紹的貴賓。

俄商：備用零件 未違禁令

2023年5月底，工具機不再從台灣直接出貨到俄羅斯。貿易紀錄顯示，布瑞迪克辛公司進口其他總價約178萬的貨品，名義上是從土耳其或中國運到俄羅斯，其實機械是由多家台灣廠商製造的。布瑞迪克辛受訪時說，從台灣進貨都是備用零件，並未違反禁令。

俄羅斯 烏克蘭 華盛頓郵報

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