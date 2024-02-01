憂心中國未來幾年攻台 美強化印太軍備後勤

去年8月美澳「護身軍刀」(Talisman Sabre)軍演後，包括約330台車輛和拖車，以及130個貨櫃，都留在澳洲東南部的班迪亞達。圖為參與軍演的B-2轟炸機。(路透)

美國和澳洲 軍隊去年夏天舉行兩棲登陸、地面戰鬥和空中作戰演習時，華府 及盟邦強化防禦合作以對抗中國日益增長軍事野心的消息，為媒體關注。

但對於準備因應台海潛在衝突的美國戰爭策畫者來說，備受注目的「護身軍刀」(Talisman Sabre)演習還有一個不為人知的重要性。

路透31日引述美國官員說，去年8月上述演習結束後，他們協助設立新的軍備庫存留在澳洲。

美國及盟邦日益憂心中國國家主席習近平 會在未來幾年命令軍隊攻占台灣。因此，美國軍方仔細檢視本身的戰備程度，力圖在後勤補給這塊重要的領域迎頭趕上。

軍方表示，「護身軍刀」演習的軍事裝備包括約330台車輛和拖車，以及130個貨櫃，都留在澳洲東南部的班迪亞達(Bandiana)。

軍備可供應3後勤連

這批之前未曾被媒體披露的軍備數量足以供應約三個後勤連，以及至少500名官兵，著眼於確保運補可送達作戰人員手中。這些是未來演習、天災或戰爭所需的裝備。

美國太平洋陸軍司令佛林(Charles Flynn)受訪說，「我們期望這種安排會愈來愈多。」他還說：「我們已經跟區域內一些其他國家達成協議進行類似的行動」。

路透訪談20餘位現任或前任美國官員後發現，在任何潛在的台灣衝突中，美軍於太平洋地區的軍事後勤是美國最大弱點之一。兵棋推演得出的結論是，中國可能會試圖轟炸航空燃油補給或加油船，削弱美國空中和海上戰力，無須跟全副武裝的戰機作戰，或擊沉美軍的水面艦隊。

官員說，美國試圖將他們的軍事後勤補給中心擴及到整個地區，其中包含位於澳洲的倉庫。

美軍將更機動和分散

五角大廈回應上述報導表示，國防部正在跟盟軍合作，要讓美軍更為機動和分散。

但批評人士指出，華府的網路仍過於集中，政府未投入足夠的資金，或強調朝這方面努力的迫切性。

美國軍事後勤部門美國運輸司令部(U.S. Transportation Command)先前成功把超過6億6000萬磅的軍備，和200多萬枚砲彈運交跟俄羅斯作戰的烏克蘭。

官員和專家也坦承，支援距離中國沿海約100哩的台灣將更加困難。

美國尚未正式表態一旦中國犯台，美國就會介入，但拜登總統數度表示，會在北京動武時出兵保衛台灣。

習近平已下令中國解放軍2027年之前要有武力奪台的能力。但不少專家認為此舉是為了激勵軍隊，而非侵台時間表。

一位要求匿名的美國高階軍事官員說道，彈藥供應是印太地區的首要之務，其次為燃料、糧食和軍備零件備品。

這名官員表示：「如果彈藥告罄，將是迫在眉睫的問題。」他提到，針對台灣的緊急應變方案已在規畫中。

美國官員警告說，在重大衝突中，美國海軍艦艇可能會很快失去飛彈防禦能力。

去年4月美國國會進行的台海衝突兵棋推演中，中國準備對台灣展開兩棲攻擊，且對美軍在該地區的基地進行大規模空中和飛彈攻擊，包括位於日本沖繩的美國海軍基地，以及位在東京西部的橫田空軍基地。

去年8月美澳「護身軍刀」(Talisman Sabre)軍演後，包括約330台車輛和拖車，以及130個貨櫃，都留在澳洲東南部的班迪亞達。圖為兩國軍方高層出席軍演開幕式。(美聯社)

後勤恐被襲擊敲警鐘

負責兵推的華府智庫新美國安全中心(Center for a New American Security)研究員瓦瑟(Becca Wasser)指出，襲擊美軍後勤、加油船和空中加油機的潛在衝擊，對不少國會議員來說是「警鐘」。

瓦瑟還說：「中國將刻意鎖定部分後勤中樞，讓美國在印太地區的行動無以為繼。」