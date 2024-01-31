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CIA局長伯恩斯投書外交事務：美國應持續援助烏克蘭

記者張文馨／華盛頓報導
中央情報局長伯恩斯。(美聯社)
中央情報局長伯恩斯。(美聯社)

中央情報局局長伯恩斯(Williams Burns)30日投書「外交事務」(Foreign Affairs)期刊談中俄威脅，伯恩斯將遏制俄羅斯與中國的對外侵略歸結於援助烏克蘭的表現，並稱西方世界的團結影響了中國國家主席習近平對台動武的考量。

國會正為援助烏克蘭的追加預算與拜登政府討價還價，北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)29日在華府表示，支持烏克蘭是投資北約的安全，北京正密切關注北約的行動，並與俄國發展無上限的友誼，發生在烏克蘭的事情，明天可能就發生在台灣。

伯恩斯30日刊出的投書中，描述美國的對手俄羅斯和中國；他說，「俄羅斯可能構成最直接的挑戰，但中國才是更大的長期威脅」，中東的局勢讓美國的選擇陷入複雜化，然而，對中競爭仍是美國的首要挑戰。

伯恩斯呼籲美國和西方世界持續援助烏克蘭，他表示，華府對烏克蘭的援助不到美國國防預算的5%，屬於相對適度的投資，對美國來說，具有顯著的地緣政治回報，以及對美國工業來說，有著可觀的回報。

伯恩斯表示，持續軍援烏克蘭，若出現認真談判的機會時，可以讓烏克蘭處於更有力的地位；提供一個機會確保烏克蘭贏得長期勝利，以及俄國面臨戰略損失；對美國來說，在當下這個關鍵時刻擺脫衝突，切斷對烏克蘭的投資，無異於在歷史時刻踢了一顆「烏龍球」(own goal，足球術語，指自進球門造成對手得分)。

談到中國，伯恩斯表示，沒有人比中方更注意美國對烏克蘭的支持，中國依然是美國唯一一位同時兼具意圖與能力重塑國際秩序的對手。

伯恩斯表示，中國的經濟轉型成果斐然，問題不在於中國崛起，而是隨之而來越來越多的威脅舉措；進入第三任期的習近平擁有比歷任領導人更大的權力，習近平用來改寫國際體系，「從對國內的壓迫到在外的侵略，從中俄無上限的友誼到對台海和平穩定的威脅，都不容忽視。」

伯恩斯說，西方國家的團結影響了習近平對台動武的考量；習近平視美國為衰落的大國，美國領導支持烏克蘭以及在印太區域的結盟，讓北京有所清醒；要讓北京重拾「美國無能」的看法，最直接的做法就是放棄支持烏克蘭。

伯恩斯表示，援助烏克蘭不以犧牲台灣為代價，它發出一項重要訊息：「美國決心幫助台灣。」

伯恩斯談到，多數國家在面對美中競爭時更願意經營多樣化的關係，最大限度來增加選項，多數國家較可能走向開放的地緣政治關係狀態，在某些議題上服膺美國領導，同時經營與中國的關係；以史為鑒，華府應該注意愈來愈多的中等國家之間的對抗，歷史證明大國衝突往往由此而起。

烏克蘭 習近平 投資

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