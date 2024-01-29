伊朗民兵無人機攻擊美軍約旦基地 致3死30餘傷 拜登誓言追凶

美軍特種部隊和後勤補給人員在約旦境內的22號塔」基地。(美國防部發布)

駐約旦東北美軍28日遭伊朗 支持的民兵以無人機攻擊，致三名美軍喪生，另有30多人受傷，這是以哈戰爭爆發以來，駐該地區美軍首度傳出遇襲陣亡；拜登 總統矢言美國「必將回應」；共和黨 國會鷹派要求儘快派兵反擊，前總統川普也砲轟拜登，稱這種事若他主掌白宮絕不會發生。

以哈戰以來美軍首陣亡

美聯社報導，美方官員表示，遭遇大型無人機攻擊的美軍基地名為「22號塔」(Tower 22)，緊鄰約旦與敘利亞邊境；駐該基地美軍大致從事協助約旦軍方、提供意見的任務。基地很小，約旦並未公開宣布，派駐當地美軍為工兵、飛航、後勤及維安部隊。

美官員表示，約旦境內的軍事基地「22號塔」遭無人機攻擊，造成美軍重大死傷。圖為22號塔衛星圖。(美聯社)

無人機擊中寢室傷亡慘

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)指出，部隊駐紮當地是為協助擊滅伊斯蘭國(IS)殘存勢力；三名官員表示，無人機擊中部隊的寢室區，才致大量官兵傷亡。

拜登得聞消息時正在南卡羅來納州浸信會教堂，他請參加禮拜的教友等人默哀，表示中東地區美軍發生不幸事件，一處基地遇襲，三名英勇戰士喪生；片刻之後，拜登表示，「我方必將回應」。

拜登聲明表示，美方曉得28日的攻擊「是伊朗撐腰、在敘利亞、伊拉克活動的激進民兵組織所為」；拜登表示，美方一定要找發動攻擊的人算帳，時間及方式由美方決定；奧斯丁表示，美軍一定盡一切必要行動，捍衛國家、部隊及利益。

懼怕美軍報復 伊朗民兵撤離

中東地區軍事衝突危機升高，美方官員正在努力明確找出是哪個民兵組織負責這次攻擊美軍基地，他們認為是伊朗撐腰的民兵幕後策畫。

駐歐洲中東新聞人士萊拉(Omar Abu Layla)表示，駐敘利亞東部、伊朗撐腰的民兵戰士害怕美軍空襲，已開始撤出據點。

共和黨促快速出兵反擊

Politico政治網站報導，在中央司令部公布三名美軍喪生消息後不久，參院少數黨領袖麥康諾表示，美國該採取的行動，不僅要打殘遂行攻擊美軍的民兵組織，他們背後的伊朗金主、拿美國人鮮血當徽章的人，也不能放過；要認真回應這次攻擊，才不會有更多英勇國人喪命。

共和黨聯邦參議員魏克(Roger Wicker)表示，美國必須回應伊朗及其代理人源源不斷的攻擊，直接鎖定伊朗目標及其高層來攻擊，行動快速果斷，讓全世界都看見，此其時矣。

另名共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則呼籲拜登政府打擊伊朗境內重要的目標，不光為陣亡戰士復仇，還要嚇阻未來的攻擊。

川普發表聲明表示，這個可怕的日子愈發證明，美國必須立刻「透過力量回返和平」，如此才不會再有紊亂，不再有破壞，不再有珍貴的美國人喪生。

眾院共和黨議長強生表示，美國必須明確向全球釋出訊息，凡攻擊美軍部隊絕不會受到寬恕；眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)也貼文表示，這場悲劇本可避免。