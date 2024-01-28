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谷愛凌2026冬奧再披中國戰袍 盼鼓勵中國女孩投入雪地運動

記者胡玉立／綜合報導
世界滑雪好手谷愛凌據稱將在2026冬奧再次代表中國與賽。圖為谷愛凌2022年2月在張家口參加北京冬奧。(美聯社)
世界滑雪好手谷愛凌據稱將在2026冬奧再次代表中國與賽。圖為谷愛凌2022年2月在張家口參加北京冬奧。(美聯社)

在2022年北京冬奧首次亮相即登上世界舞台的中美混血奧運自由式滑雪冠軍、現年20歲的谷愛凌(Eileen Gu)，27日接受美聯社專訪時透露，她將延續自己兩年前的選擇，代表中國參加2026年米蘭冬季奧運會。

谷愛凌在科羅拉多州阿斯本(Aspen)舉行的世界極限運動會(X Games)受訪表示，她決定代表中國參賽，是因為滑雪運動在美國已站穩腳跟，她代表中國參賽，將讓數以百萬計中國女孩有機會看見在雪地運動發展的可能性。

「聽到11、12歲的孩子告訴我，我改變了他們的人生軌跡；真的很棒！」谷愛凌向美聯社談到她去年12月赴中國參加一場世界盃活動的心情，「這對青少年來說是非常深刻的想法，我很珍惜。」

谷愛凌表示，她的使命更加擴大了。她提到德勤(Deloitte)最近研究顯示，菁英女子運動預計今年將產生12億8000萬元收入，比三年前成長300%。「這數據非常驚人，我認為它確實反映了我們所處的時代，」她說：「或許我希望扮演的角色不只限於滑雪，也希望擴展到全球女子運動領域。」

谷愛凌27日甫於Instagram發文，透露自己因膝蓋受傷，將退出本周世界極限運動會賽事；她會在休養和治療康復後，重返賽場。她寫道：「我很快就會回來」。

三年前年方17歲的谷愛凌，就是在阿斯彭成為首位在三項賽事中獲得獎牌的世界極限運動會新秀。一年後，這位中美混血兒代表中國參加2022北京冬奧，贏得兩枚金牌(女子大跳台、U型場地)和一枚銀牌(坡面障礙技巧)，成為首位在單屆冬奧會獲得三枚獎牌的自由式滑雪運動員。

在中美地緣政治關係緊張的時代背景下，谷愛凌從美國轉而代表中國比賽，讓她在冬奧期間引起全球關注和討論。2022年，谷愛凌入選時代雜誌年度百大影響力人物；同年6月7日谷愛凌宣布自己將擔任美國鹽湖城申奧大使。

谷愛凌目前在史丹福大學就讀，各科目全都拿到A。同時身兼模特兒等多重角色。

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