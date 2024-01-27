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泰勒絲AI假裸照網路瘋傳 白宮怒促修法防堵

編譯俞仲慈／綜合26日電
流行天后泰勒絲也成AI深偽技術受害人，假裸照在社群媒體上瘋傳，甚至引起白宮發言人也出言關切，盼遏止歪風。圖為泰勒絲巡演時的資料照片。（路透）
流行天后泰勒絲也成AI深偽技術受害人，假裸照在社群媒體上瘋傳，甚至引起白宮發言人也出言關切，盼遏止歪風。圖為泰勒絲巡演時的資料照片。（路透）

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)遭人惡意利用人工智慧(AI)偽造的裸照最近在網路瘋傳，引起粉絲不滿，甚至驚動白宮，認為社交媒體應對防堵假訊息散布採取因應措施。

紐約時報報導，社媒平台X在25日出現泰勒絲假裸照，短短兩天點擊率衝到4700萬次，儘管X關閉數個分享假裸照的帳號，不過仍來不及阻止假裸照散布至其他社群媒體。

資安公司Reality Defender合夥創辦人柯曼(Ben Colman)表示，泰勒絲假裸照有九成是透過擴散模型(diffusion model)技術合成，屬於一種AI技術，可以輕易捏造任何圖片、影像、文字和錄音。

流行天后泰勒絲近日也受AI深偽假造的裸照所害，短短幾日假照已有4700萬點閱，雖...
流行天后泰勒絲近日也受AI深偽假造的裸照所害，短短幾日假照已有4700萬點閱，雖然X平台已經刪除，但不僅粉絲大為憤怒，也驚動白宮，要求國會趕快立法防弊。（歐新社）

華盛頓大學(University of Washington)電腦科學教授艾齊奧尼(Oren Etzioni)坦言：「未經當事人同意的各種情色圖文，向來就是網路世界的汙點，如今更成為更具毒性的新病毒。」並強調：「我們看到這些AI露骨圖檔如海嘯般出現，因為有心人士視其為戰績。」

X也公布聲明表示：「團隊正積極刪除所有圖檔，並針對散布假裸照的帳號採取適當行動，我們密切關注後續發展，保證立即解決違規行為，並刪除相關內容。」

不過艾齊奧尼認為亡羊補牢的做法效果不大：「如同軍備競賽一樣，只要有人設圍牆，就有人想方設法要越獄。」柯曼也認為透過用戶檢舉來解決AI造假問題，為時已晚，他說：「牙膏已經從管子裡擠出來了。」

網路瘋傳泰勒絲裸體照甚至震驚拜登政府，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，「這件事令人擔憂，我們將近一切所能處理此一問題。」並且指出社媒業者應負起責任，執行各該公司內部規定，阻止這類假訊息傳播。

民主黨籍聯邦眾議員莫雷爾(Joseph Morelle，紐約州)在X貼文表示：「這種事情每天都在發生世界各地任何女性身上，我一再警告，(AI技術)會被用來偽造未經同意的親密照。」

針對假裸照事件，泰勒絲公關人員至今尚未發表任何意見。

圖為泰勒絲在演唱會上的照片。(美聯社)
圖為泰勒絲在演唱會上的照片。(美聯社)

泰勒絲 AI 白宮

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