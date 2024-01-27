我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

AI深偽色情泛濫 9州禁合成影像 聯邦尚無立法

編譯廖振堯／綜合26日電
流行天后泰勒絲。（美聯社）
流行天后泰勒絲。（美聯社）

X平台(前推特)本周瘋傳一組人工智慧(AI)生成的知名歌手泰勒絲(Taylor Swift)煽情圖片，該平台花了17個小時才刪除這些照片，但觀看數已達上千萬次。這些AI生成圖像及音檔、深偽(deepfake)技術似乎總以名人為目標，但專家指出婦女和兒童早已淪為新興技術的受害者。

有線電視新聞網(CNN)報導，像是去年新澤西州威斯特菲德高中(Westfield High School)學生瑪尼(Francesca Mani)表示她和其他30名女同學的照片被篡改、可能流傳到網上；她的母親表示似乎是社區裡的一個或幾個男同學未經女生同意下生成了這些圖像。隨後瑪尼發起聯邦立法運動，試圖解決AI生成色情圖片。

去年2月，直播平台Twitch上的一位知名主播「Sweet Anita」也被深偽技術換臉到其他影片上，還被其他男性主播觀看。Sweet Anita後來表示：「看著自己做一些根本沒做過的事，感覺非常超現實。」

維吉尼亞大學法學院教授西特倫(Danielle Citron)表示，目標不僅僅是名人，普通人如護士、藝術家、學生、教師和記者都是，它影響著每個人。而泰勒絲有成千上萬忠實粉絲能幫忙檢舉、下架假圖片，西特倫說大多數受害者只能靠自己。

但同時X平台縮減了內容審核團隊的規模，更依賴自動偵測系統和用戶報告。其他社群媒體公司也縮減內容審核團隊，如知情人士向CNN透露臉書母公司Meta的假訊息、網軍、騷擾活動處理團隊最近裁員，引起人們擔憂美國和世界各地今年數場大選恐受影響。

打擊AI生成圖像仍然困難，美國目前有九個州制定法律禁止創建或共享未經同意的深偽合成圖像或影片，但聯邦層面尚無法律。許多專家呼籲修改「通信規範法」(Communications Decency Act)第230條，讓社群平台需對用戶上傳的內容負起責任。

西特倫說，這種行為無法依兒童色情法來懲罰，但要說「過程未發生兒童性虐待」也不對，因為被羞辱、當成(性)物品對待，都會嚴重破壞受害者的社會自尊。

AI 泰勒絲 新澤西州

上一則

AI介入選舉…聯調局要查新罕州假冒拜登語音

下一則

國際法院拒絕下令以色列停戰 促不得違種族滅絕公約

延伸閱讀

泰勒絲假裸照瘋傳 鐵粉組網軍「護泰」 X平台也發聲

泰勒絲假裸照瘋傳 鐵粉組網軍「護泰」 X平台也發聲
泰勒絲受夠了… 遭「AI變臉」激情魅態傳遍網 氣炸想提告

泰勒絲受夠了… 遭「AI變臉」激情魅態傳遍網 氣炸想提告
泰勒絲太衰 狂粉連闖3次紐約香閨 無懼警方逮捕

泰勒絲太衰 狂粉連闖3次紐約香閨 無懼警方逮捕
泰勒絲紐約住家驚傳險遭闖 目擊者：狂粉潛伏一個月了

泰勒絲紐約住家驚傳險遭闖 目擊者：狂粉潛伏一個月了

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

2024-01-20 01:25
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資