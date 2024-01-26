命案35年後…死者2兒觀看氮氣行刑過程 盼了結一切

阿拉巴馬州25日晚間在艾特摩爾(Atmore)霍爾曼監獄執行史密斯的死刑。(歐新社)

命案發生35年後，死者伊莉莎白‧桑尼特(Elizabeth Sennett)的兩個兒子觀看阿拉巴馬州 死刑犯史密斯(Kenneth Eugene Smith)氮氣缺氧的行刑過程，稱早該結束，不明白阿州司法體系為何能讓認罪兇手上訴這麼多次，盼史密斯之死能了結一切。

查爾斯「查克」桑尼特(Charles 'Chuck' Sennett)本周接受「1819 新聞」(1819 News)訪問時表示，「我們只想要這一切了結，我相信他的家人也是，已經35年了。」

查克說，「史密斯或許可能在笑，或向來如此，因為他說他會第一個離開，而他確實如此，否則我們都會有大問題。」

檢察官表示，伊莉莎白的牧師丈夫老查爾斯(Charles Sr.)1988年雇用威廉斯(Billy Williams)殺妻，他當時負債累累，希望詐領保險 金；威廉斯再招募史密斯和帕克(John Parker)行凶，並分別給予兩人1000元。

阿州2022年11月17日首次對史密斯執行靜脈注射死刑，但行刑官花費四小時仍找不到適合的注射點而暫停行刑；伊莉莎白的兒子表示，史密斯脫水才辦到。

查克接受「WAFF」訪問時表示，「35年來，我們仍糾結，這個男人坐牢的時間，是我們認識母親的兩倍長。」

當史密斯逝世，涉嫌殺害伊莉莎白的人士便都離世了，老查爾斯被起訴前自殺，帕克2010年伏法，威廉斯在無期徒刑關押期間身亡。

伊莉莎白的另一個兒子麥克‧桑尼特(Mike Sennett)受訪時說：「我原諒帕克、威廉斯和史密斯，我不同意他們所為，但這是我該為我自己做的，這樣才能卸下肩上重擔。」

查克表示，「母親的頭、頸部被刺數十刀，她的上半身有很多傷疤，我們兄弟倆跑去農場躲藏，之後換掉地毯，清洗牆面、火爐等一切；她生前肯定奮力扭打，很慘。」

查克接著批評阿州司法體系讓殺人兇手有太多次上訴機會，「阿州司法爛透了，全聯邦最爛；我不知道壞人為何能上訴這麼多次，還是在承認犯行之後，真可悲，早在30年前就該了結」。

查克說，「我每天都想到她，那一天揮之不去，我會想起她或父親，她的模樣深深刻在我心裡。」

當被問到想跟母親說什麼時，查克說道，「我會告訴她：我愛她，我想念她」。