我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

最高院拒喊停 阿拉巴馬州今如期執行「氮氣死刑」

編譯陳韻涵／綜合24日電
阿州州檢察長馬紹爾主張應該在25日執行史密斯的死刑。(美聯社)
阿州州檢察長馬紹爾主張應該在25日執行史密斯的死刑。(美聯社)

聯邦最高法院與巡迴上訴法院24日相繼拒絕暫停阿拉巴馬州死刑犯史密斯(Kenneth E. Smith)排定25日晚執行的氮氣處決，專家譴責氮氣缺氧的方式會造成劇烈疼痛，甚至形同虐待。阿州將按計畫於25日用氮氣執行史密斯的死刑。

史密斯1988年受僱謀殺伊莉莎白‧桑尼特(Elizabeth Sennett)遭陪審團定罪並處以終身監禁，法官推翻陪審團裁決，改判死刑；2022年11月17日，阿州對史密斯執行注射死刑，但行刑官花費四小時仍找不到適合的注射點而暫停行刑。

阿州最高法院去年11月裁定，允許以氮氣對史密斯執行死刑。全美僅阿拉巴馬、奧克拉荷馬和密西西比州批准氮氣缺氧的死刑處決方法，但從來沒有實際用過。

安樂死合法化倡議人、澳洲醫生尼特斯奇克(Philip Nitschke)推出在密閉空間輸入氮氣的安樂死方式，至少已有50人透過氮氣缺氧安樂死。

根據阿州政府計畫，史密斯將於艾特摩爾(Atmore)的霍爾曼監獄死囚牢房伏法，五名記者獲准觀看行刑過程。

行刑官將為躺在擔架上的史密斯戴上面罩，留兩分鐘時間交待遺言，接著面罩會灌輸氮氣至少15分鐘。

史密斯和他的律師上周籲請最高法院暫停執行死刑，稱第二度處決史密斯殘忍且不尋常，違反憲法第八與第14修正案；最高法院24日駁回史密斯的請求，但簡短裁決中未詳述原因，也無明顯異議。

史密斯的律師24日又向第11巡迴上訴法院提出另一項暫緩執行的請求，稱阿州改變史密斯最後一餐的時間以利行刑。

律師表示，這項改變是為了驗證史密斯「持續嘔吐」，這也是史密斯先前提出，以及反對氮氣行刑人士的憂慮，指戴著面罩嘔吐可能增加他噎到和遭折磨身亡的風險。

當局敦促法院駁回暫緩執行的請求，稱史密斯的拖延戰術形同「嘲弄」司法程序。

第11巡迴上訴法院24日晚駁回史密斯律師的請求，批准按計畫行刑；該巡迴上訴法院採多數決，法官並未達成一致決定，但判決結果呼應阿州聯邦法官本月稍早的裁決，支持對史密斯使用氮氣缺氧行刑。

最高法院及上訴法院相繼駁回死囚方面的請求，阿拉巴馬州將首開全美先例，預定25日以...
最高法院及上訴法院相繼駁回死囚方面的請求，阿拉巴馬州將首開全美先例，預定25日以氮氣處決死囚史密斯。(美聯社)
死囚史密斯將在霍爾曼監獄死囚牢房執行床上伏法，戴上面罩後，他有兩分鐘時間交代遺言...
死囚史密斯將在霍爾曼監獄死囚牢房執行床上伏法，戴上面罩後，他有兩分鐘時間交代遺言，接下來面罩則會灌輸氮氣，持續至少15分鐘。(美聯社)

阿拉巴馬州 澳洲 監獄

上一則

新罕州溫和及獨立選民多不挺 川普11月大選面臨挑戰

下一則

去年半月灣農場槍殺7人 槍手遭大陪審團起訴7項一級謀殺罪

延伸閱讀

加拿大通勤機飛往鑽石礦場失事 至少6人罹難

加拿大通勤機飛往鑽石礦場失事 至少6人罹難
全美首例 阿拉巴馬州25日執行氮氣死刑

全美首例 阿拉巴馬州25日執行氮氣死刑
全美首例 阿拉巴馬州25日將以氮氣死刑處決

全美首例 阿拉巴馬州25日將以氮氣死刑處決
研究：反覆染新冠有害健康 易成重症、傷腦心肺

研究：反覆染新冠有害健康 易成重症、傷腦心肺

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

2024-01-20 01:25
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討