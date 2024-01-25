最高院拒喊停 阿拉巴馬州今如期執行「氮氣死刑」

阿州州檢察長馬紹爾主張應該在25日執行史密斯的死刑。(美聯社)

聯邦最高法院與巡迴上訴法院24日相繼拒絕暫停阿拉巴馬州 死刑犯史密斯(Kenneth E. Smith)排定25日晚執行的氮氣處決，專家譴責氮氣缺氧的方式會造成劇烈疼痛，甚至形同虐待。阿州將按計畫於25日用氮氣執行史密斯的死刑。

史密斯1988年受僱謀殺伊莉莎白‧桑尼特(Elizabeth Sennett)遭陪審團定罪並處以終身監禁，法官推翻陪審團裁決，改判死刑；2022年11月17日，阿州對史密斯執行注射死刑，但行刑官花費四小時仍找不到適合的注射點而暫停行刑。

阿州最高法院去年11月裁定，允許以氮氣對史密斯執行死刑。全美僅阿拉巴馬、奧克拉荷馬和密西西比州批准氮氣缺氧的死刑處決方法，但從來沒有實際用過。

安樂死合法化倡議人、澳洲 醫生尼特斯奇克(Philip Nitschke)推出在密閉空間輸入氮氣的安樂死方式，至少已有50人透過氮氣缺氧安樂死。

根據阿州政府計畫，史密斯將於艾特摩爾(Atmore)的霍爾曼監獄 死囚牢房伏法，五名記者獲准觀看行刑過程。

行刑官將為躺在擔架上的史密斯戴上面罩，留兩分鐘時間交待遺言，接著面罩會灌輸氮氣至少15分鐘。

史密斯和他的律師上周籲請最高法院暫停執行死刑，稱第二度處決史密斯殘忍且不尋常，違反憲法第八與第14修正案；最高法院24日駁回史密斯的請求，但簡短裁決中未詳述原因，也無明顯異議。

史密斯的律師24日又向第11巡迴上訴法院提出另一項暫緩執行的請求，稱阿州改變史密斯最後一餐的時間以利行刑。

律師表示，這項改變是為了驗證史密斯「持續嘔吐」，這也是史密斯先前提出，以及反對氮氣行刑人士的憂慮，指戴著面罩嘔吐可能增加他噎到和遭折磨身亡的風險。

當局敦促法院駁回暫緩執行的請求，稱史密斯的拖延戰術形同「嘲弄」司法程序。