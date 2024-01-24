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海理警告美中「不可避免一戰」 對決川普孤立主義

編譯俞仲慈／綜合23日電
選民投完票離開投票站。（美聯社）
選民投完票離開投票站。（美聯社）

前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)在共和黨新罕布夏州初選未能擋下前總統川普的氣勢，顯示其訴求未獲多數選民認同；路透23日報導，海理外交政策採強硬立場，警告美中不可避免一戰，與川普強調和主要國家領袖友好的孤立主義，形成對比。

同時最新民調顯示，海理若要急起直追，必須更具攻擊火力，才有望在南卡羅來納州扳回一城。

路透報導指出，在川普任內擔任駐聯合國大使的海理日前在新罕州羅徹斯特(Rochester)向支持者重申其鷹派外交，強調對於中國多年來積極準備美中戰爭，因此主張應將中國視為「敵人」而非「競爭對手」，但美國還沒有準備好，「我們才剛剛開始」。

相較於海理的鷹派外交，川普21日在新罕州造勢時強調，他和中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩等世界獨裁領袖，保持良好關係，靠他個人就能讓美國遠離戰爭：「我們會發揮力量恢復和平，我會阻止第三次世界大戰。」

眼看俄烏戰爭遲遲無法結束，加上以哈衝突造成中東情勢緊張，共和黨支持者也開始關注初選參選人的外交主張。

34歲的共和黨支持者塔格塞爾(Kai Taggersell)認為海理的鷹派主張如同「布希時代」參戰派，因此轉為支持川普，他說：「我有一些朋友參戰回來後，不是自殺身亡、就是吸毒而死，我們不想再繼續這樣下去，美國根本沒有得到好處。」

根據孟莫斯大學/華盛頓郵報(Monmouth University/Washington Post)22日公布的初選民調，川普外交政策獲得57%支持率，比海理(32%)更受選民信任。

新罕州前共和黨主席珍妮佛·霍恩(Jennifer Horn)表示，鷹派的海理可能會吸引中間派和溫和派，但在川普主導下，如今共和黨傾向孤立主義：「我認為海理就像是過去的共和黨，但川普才是現在的共和黨。」

另一方面，佛羅里達州長德桑提斯退選後，川普支持度仍大幅領先海理，但出口民調顯示，海理在溫和派和自由派具有優勢，甚至吸引約三分之一保守派，因此海理需要加強火力，才有望在南卡州初選威脅川普，民主黨策士崔皮(Joe Trippi)指出：「海理必須以愛阿華州初選未有的力道，才能吸納川普的支持者。」

新罕州曼徹斯特的選民天沒亮就在低溫中排隊等著投票。（美聯社）
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川普 共和黨 民調

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