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加州蒙市舞廳、半月灣農場槍案周年 拜登悼念

編譯俞仲慈／綜合22日電
加州蒙特利公園市去年春節期間發生大規模槍擊案後，拜登總統於3月間到蒙特利公園市悼念死者，並呼籲減少槍枝暴力。(路透)
加州蒙特利公園市去年春節期間發生大規模槍擊案後，拜登總統於3月間到蒙特利公園市悼念死者，並呼籲減少槍枝暴力。(路透)

加州洛杉磯蒙特利公園市(Monterey Park)和舊金山半月灣(Half Moon Bay)去年初接連發生大規模槍擊案，21日屆滿一周年，拜登總統發表聲明，表達對死者和受害人的哀悼，並強調任內為遏止槍枝暴力做出的努力。

國家廣播公司新聞網(NBC News)22日報導，拜登對於在蒙特利公園槍擊事件的10名死者，指他們「因這起令人髮指的槍枝暴力犯罪而不幸喪命，這起槍擊案重創美國最大的亞裔、夏威夷原住民和太平洋島族群的心臟和靈魂。」

拜登在聲明中表示：「親朋好友原本滿懷欣喜和希望齊聚一堂，不料頃刻間，就被一起毫無意義且可怕的大規模槍擊案所摧毀。」並強調：「我和吉兒會繼續為受害家屬和槍擊案受創者祈禱。」

據報導，拜登去年訪問加州時，曾會見槍擊案倖存者和受害者家屬，並宣布簽署一項行政命令，透過更嚴格背景調查把關，以及推動更安全的槍枝管制，防止大規模槍擊事件再度發生。

去年1月間，洛杉磯和舊金山這兩個以亞裔為主的都會區，接連遭受空前未有的悲劇。

1月21日正值洛杉磯華裔社區慶祝農曆新年之際，一名槍手前往蒙特利公園市一家舞廳，開槍濫殺無辜，包括槍手在內共有11人死亡；兩天後在半月灣又有一名華裔槍手持槍殺害7人，死者多為在農場工作的華人。

這兩起槍擊案發生後，震驚全美，也讓外界開始關注亞裔年長者的心理健康問題。

蒙特利公園市槍擊事件倖存者蔡班達(Brandon Tsay)接受NBC訪問時坦承，發生槍枝暴力事件，瞬間打破亞裔社區的「黃金泡泡」(golden bubble)，他說：「大家真的很害怕，我們真心認為應該要限制攻擊性武器以防止武器濫用，尤其在訓練不足、未獲許可、不知武器安全性的情況下。」

拜登的聲明還提及去年2月7日國情咨文演講，和第一夫人吉兒在華府接見蔡班達，表彰他在案發時的英勇表現。

27歲的蔡班達自蒙特利公園市大規模槍擊案發當時，奮不顧身自槍手手中奪槍的影片曝光後，一躍成為華裔英雄並受到大眾矚目。

槍擊 蒙特利公園市 拜登

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