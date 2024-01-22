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疫期紓困申請「真假難辨」100萬件卡在國稅局

編譯潘勛／綜合21日電
圖為新冠疫情期間發放的紓困支票。(美聯社)
圖為新冠疫情期間發放的紓困支票。(美聯社)

國稅局(IRS)表示，疫情時期提供的「員工留任稅務抵免」(employee-retention tax credit, ERC)虛假申請案太多， 此外也有真雇主表示真要該筆資金，至今仍有100多萬件卡住，目前還積壓在國稅局，真假難分，整理曠日費時。

華爾街日報(WSJ)報導，真假申請案都在同一堆，國稅局要在100多萬宗申請案退稅案裡篩揀，才能把錢給對的人，不流往不對的人。

國稅局長沃菲爾(Danny Werfel)表示，理直氣壯的申請案，被一大堆名不正言不順的案子堵住，要花很長時間才能梳理清楚。

國稅局顯然還要再花好幾個月才能解決這個問題，最新遭遇的困境在施行抵稅額；本項目耗費資金超過2300億元，遠遠超出原先估計。節稅諮詢公司大力鼓吹，催出一大堆退稅申請，其中很多來自一些商號及非營利組織，但國稅局說他們不夠資格。

不夠格申請案愈來愈多，為阻斷它們流入，國稅局去年9月便凍結ERC的新申請案。國稅局還沒開始退稅給最新一批申請人，處理更早的申請案也遲遲其行。國稅局發動的刑事偵辦數百件，查稅數千起，以遏止ERC申請計畫。但申請案仍源源而至。

國稅局的慢手慢腳，讓納稅人等得更久。有些雇主表示，他們的申請退稅有憑有據，還在等候回覆。國稅局愈是小心其事，退稅給不該得的人就會減少，但也欠下納稅人更多利息，也可能造成夠資格雇主的財務窘境。

德拉瓦州新堡市(New Castle) 「招牌家具服務廠」(Signature Furniture Services)老闆哈洛威(Eric Holloway)表示，去年6月他便提出，近20萬元的抵免，可以協助公司償還貸款。公司是安裝辦公家具的，疫情期間因很多人不再到公司上班，故該公司營收銳減。

哈洛威表示在繳交ERC申請表格時表示，老實講為了讓公司生意能做下去，本打算花一年克服報表的，幸好終於備齊了。

沃菲爾局長對國稅局最近收到的申請案件，還沒給出時限，表明會退稅或者拒退。

國稅局 退稅 疫情

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