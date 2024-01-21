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紐時：台「疑美論」日增 僅34%認美國可信賴 恐削弱抵禦中國信心

記者胡玉立／綜合報導
多達六成台灣民眾既質疑美國的「安全承諾」，又期待美國的軍售和協防。分析指台灣的「疑美論」抬頭，恐損及台海穩定和美國的利益。圖為本月13日台灣的總統大選後，綠營民眾歡欣鼓舞。(路透)
多達六成台灣民眾既質疑美國的「安全承諾」，又期待美國的軍售和協防。分析指台灣的「疑美論」抬頭，恐損及台海穩定和美國的利益。圖為本月13日台灣的總統大選後，綠營民眾歡欣鼓舞。(路透)

台灣大選落幕一周，「紐約時報」20日撰文指出，隨著中國以更大力量宣示對台主權，美國共和、民主兩黨對其在全球事務應發揮多大作用的看法日益分歧，台灣人民對於華府究竟值不值得信賴一事，充滿矛盾和疑慮。

紐時分析直指，台灣對美國是否值得信賴的懷疑，正不斷加深，而這可能會產生危險影響；是否會削弱台灣對其能否抵禦中國的信心，值得擔憂。

紐時引用台灣選前民調指出，大多數台灣人希望加強美台關係，但民調也顯示，台灣人對美國的信心正直線下降；只有34%的受訪者認為美國是值得信賴的國家，低於2021年的45%。

多達六成台灣民眾既質疑美國的「安全承諾」，又期待美國的軍售和協防。分析指台灣的「...
多達六成台灣民眾既質疑美國的「安全承諾」，又期待美國的軍售和協防。分析指台灣的「疑美論」抬頭，恐損及台海穩定和美國的利益。圖為本月13日台灣的總統大選後，藍營民眾失望落寞。(路透)

台灣像乘客 美國如難以預測的司機

台灣眼看華府對烏克蘭和以色列的軍事援助，陷入僵局，許多台灣人形容自己就像是搭車乘客，美國是個難以預測的司機，可以讓他們安全乘車，但也可能放棄駕駛。

對美國的不信任，對台灣來說的風險可能是，台灣會更容易被北京吞併；而對那些把台灣視為第一道防線的人來說，台灣若被北京吞併，將賦予中國更大力量來主導亞洲。

史丹福大學(Stanford University)及華府智庫美國企業研究所(American Enterprise Institute)國際研究研究員馬斯特羅(Oriana Skylar Mastro) 表示，「台灣相信美國會為他們介入和干預，非常重要；因為有大量研究顯示，這會影響他們的堅持程度。而我們的協助，則需要他們堅持夠久的時間，才能到達」。

台灣疑美 以前就被拋棄過

智庫「美台觀測站」(US-Taiwan Watch)編輯李茉莉(Jasmine Lee)則指出，「今天台灣內部產生的懷疑情緒，主要是關於美國放棄台灣；這是合理的，因為台灣以前被美國拋棄過」。

事實上，自1979年美中建交以來，美國一直維持「戰略模糊」政策，拒絕直接承諾保衛台灣。

研究台灣輿論的台北東吳大學社會學副教授潘欣欣表示，由於缺乏對自身命運的影響力而感到不安和沮喪，已成為台灣身分認同的重要組成。

「這裡不存在反美主義，但存在很大的懷疑。」潘欣欣說：「我們需要承諾詳細說明為何台灣對美國的國家利益很重要，我們需要知道權力的穩定性。」

華府 民調 史丹福大學

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