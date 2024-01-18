伊大研究：人口流失 2100年全美1.25萬城市變「鬼城」

伊利諾大學學者研究，因為人口減少和流失，到2100年美國會有超過1.25萬個城市變成「鬼城」。（美聯社）

芝加哥伊利諾大學(University of Illinois, Chicago)最新研究指出，在2100年以前，預估全美約1萬2500個城市可能因人口減少而變成「鬼城」。

該研究指出，時至本世紀末，約半數城市可能會流失多達25%的常住人口；但若生育率持續走跌，城市人口外流加劇，將近66%的城市可能出現人口銳減。

鬼城（ghost town）是指因為經濟不振、環境惡劣等因素，造成人口流失的荒廢城鎮。

研究團隊提醒：「人口驟降會對該城市形成空前挑戰，隨著城市萎縮和人口老化，可能導致交通、潔淨水資源、電力和網路等基本服務中斷。」

幾十年來，繁榮大都市的高稅負和生活成本持續迫使人們遠離城市；數據表明，當企業允許員工在家遠端辦公，都市人口外移的趨勢在新冠肺炎疫情期間更顯嚴重。

研究作者預估，東北部和中西部地區，比南部和西部地區更能感受到人口外移，而夏威夷和哥倫比亞特區則沒有這個問題。

1600年代以來，人口持續成長，甚至比美國立國還早，但人口普查 數據顯示，時至2080年，全國人口將下滑，呼應新研究的結果。

研究人員利用過去20年的既有趨勢來預測未來80年的狀況，審查2000年至2010年、2010年至2020年，以及2000年至2010年各期間的城市人口變化，一併考量2000年至2020年間每個城市的年平均人口變化。

研究人員根據人口年減比率分類各城市人口減少的速度，5%以上屬嚴重，1%到5%為中等，0%至1%則為緩慢。

結果顯示，人口減少中等到緩慢的中西部城市有：密西根州底特律(Detroit)、俄亥俄州 克利夫蘭(Cleveland)、密蘇里州聖路易(St. Louis)，南部城市則有喬治亞州哥倫布(Columbus)、阿拉巴馬州 伯明罕(Birmingham)，以及田納西州曼菲斯(Memphis)。

研究人員並未列出未來預測的城市清單，但估出每州和地區的城市百分比。其中一項研究模型顯示，在最有可能發生的情況下，至本世紀末以前，2萬4295個城市中，預期半數會出現人口減少12%至23%。

極端推估則顯示，萎縮的城市數量可能高達64%，未來東北部和中西部地區的人口減少量將高於南部和西部。