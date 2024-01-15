談台灣大選 王毅：台灣地區選舉是中國的地方事務

中國外長王毅14日與埃及外長簽署中埃全面戰略伙伴關係第二個五年實施綱要。(新華社)

針對台灣大選結果，中國外長王毅 14日聲稱，「台灣地區選舉是中國的地方事務」。不管選舉結果如何，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實」。中國「終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱」。

中央社報導 ，台灣總統、立委選舉結果13日晚揭曉，王毅是迄今中國方面表態的最高層級官員。王毅在中共黨內擁有政治局委員及中央外事辦主任的身分。

中國外交部官網14日晚公布，目前正訪問埃及的王毅，14日在開羅與埃及外長蘇克里(Sameh Shoukry)會談後會見記者，並在被問到中方對台灣大選後兩岸關係及台灣局勢時，作上述表態。

王毅除了宣稱，「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」，也表示，舉結果改變不了「國際社會堅持一個中國原則的普遍共識」。

他又說，80年前的「開羅宣言」及1945年「波茨坦公告」這一系列具有國際法律效力的文件，構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了「台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基」。

王毅聲稱，台灣「從來不是一個國家，過去不是，今後更不是。台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能。台灣島內誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲」。

除王毅作上述表態外，中國外交部14日下午還針對美國國務卿布林肯祝賀民進黨總統候選人賴清德 當選總統聲稱，美國國務院 就「中國台灣地區選舉」發表聲明，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，嚴重違背美方所作僅與台灣保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨分裂勢力」發出「嚴重錯誤信號」。

中國外交部宣稱，台灣問題是「中國核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，「一個中國原則」是「國際關係基本準則和國際社會普遍共識」，也是中美關係的政治基礎。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口「干涉台灣事務」。