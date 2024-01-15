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談台灣大選 王毅：台灣地區選舉是中國的地方事務

中國新聞組／綜合報導
中國外長王毅14日與埃及外長簽署中埃全面戰略伙伴關係第二個五年實施綱要。(新華社)
中國外長王毅14日與埃及外長簽署中埃全面戰略伙伴關係第二個五年實施綱要。(新華社)

針對台灣大選結果，中國外長王毅14日聲稱，「台灣地區選舉是中國的地方事務」。不管選舉結果如何，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實」。中國「終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱」。

中央社報導 ，台灣總統、立委選舉結果13日晚揭曉，王毅是迄今中國方面表態的最高層級官員。王毅在中共黨內擁有政治局委員及中央外事辦主任的身分。

中國外交部官網14日晚公布，目前正訪問埃及的王毅，14日在開羅與埃及外長蘇克里(Sameh Shoukry)會談後會見記者，並在被問到中方對台灣大選後兩岸關係及台灣局勢時，作上述表態。

王毅除了宣稱，「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」，也表示，舉結果改變不了「國際社會堅持一個中國原則的普遍共識」。

他又說，80年前的「開羅宣言」及1945年「波茨坦公告」這一系列具有國際法律效力的文件，構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了「台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基」。

王毅聲稱，台灣「從來不是一個國家，過去不是，今後更不是。台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能。台灣島內誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲」。

除王毅作上述表態外，中國外交部14日下午還針對美國國務卿布林肯祝賀民進黨總統候選人賴清德當選總統聲稱，美國國務院就「中國台灣地區選舉」發表聲明，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，嚴重違背美方所作僅與台灣保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨分裂勢力」發出「嚴重錯誤信號」。

中國外交部宣稱，台灣問題是「中國核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，「一個中國原則」是「國際關係基本準則和國際社會普遍共識」，也是中美關係的政治基礎。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口「干涉台灣事務」。

 

中國外長王毅14日與埃及外長簽署中埃全面戰略伙伴關係第二個五年實施綱要。(美聯社...
中國外長王毅14日與埃及外長簽署中埃全面戰略伙伴關係第二個五年實施綱要。(美聯社)

王毅 國務院 賴清德

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