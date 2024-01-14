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朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

拉不下民進黨 國民黨內檢討：應多聽年輕人建議

記者侯俐安、鄭媁／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜承認敗選，現場氣氛落寞，支持者含淚力挺。(記者林俊良／攝影)
國民黨總統候選人侯友宜承認敗選，現場氣氛落寞，支持者含淚力挺。(記者林俊良／攝影)

2024總統及立委選舉揭曉，國民黨總統候選人侯友宜以91萬票落敗，侯友宜13日晚間登台發表談話，將責任一肩扛，未怪罪任何人，也未提及民眾黨；國民黨雖有人將砲火對準民眾黨的假民調，但黨內人士直指「國民黨唯有改變自己，台灣才有未來」。

13日晚間侯友宜設在板橋第一運動場的開票現場氣氛凝重，多名發言人落淚。侯競總發言人柳采葳向台下支持者喊話「不可以有世代仇恨」，全台灣都只有一個共同目標就是守衛中華民國。她說，從投票結果看，全國民眾對民進黨是非常不信任、沒信心的，大家不可以放棄，一定要堅定立場、捍衛價值。

侯友宜致詞時兩度致歉、鞠躬，他說個人努力不夠，未完成政黨輪替，泛淚向全場喊話不要哭泣、不要喪志。他說，最感恩的是競總執行長金溥聰，他與金毫無淵源，金在他最困難時二話不說，只為了守護中華民國，結合有志之士面對這場最艱鉅選戰，金溥聰願意犧牲奉獻、義無反顧，面對結果則堅持成功不不必在他、失敗願意站在一塊，謝謝金溥聰這份恩情。

侯友宜表示，這段時間走過大街小巷，感受到每個民眾給他滿滿溫暖與熱情支持，每一雙手、每一句話、每個鼓勵加油的聲音，都是他一輩子要記在心裡的；他與台上每個人握手致意，更與金溥聰緊緊擁抱數秒，台下支持者不捨，頻喊「侯友宜加油、下次再來」，侯搭車離開時，支持者也圍到車邊目送他離開。

「距離中華民國撥亂反正只差最後一哩路，國民黨必須為了台灣人民持續改革。」國民黨主席朱立倫在臉書貼文表示，國民黨要深自反省，改革的道路不能停下，國民黨變更好，台灣才能有希望。

短短一年多，國民黨在九合一選舉大贏民進黨的氣勢消失殆盡。黨內人士分析，雙北是傳統藍營優勢區，新北更是侯的大本營，國民黨原計畫北票南補，並希望拉近南部與綠營差距，賴清德在新北、台北、桃園、台中的得票數雖都只有三成多，但因柯文哲瓜分選票，侯友宜在這些藍營票倉並未取得優勢，甚至得票率略低於賴，南部則依舊大輸，北票南補的預期目標未達成而吞下敗戰。

不具名藍委表示，國民黨基本盤持續萎縮，選舉結果顯示只想靠基本盤獲勝並不實際。另外，國民黨與競辦雖廣納年輕人，但決策應更採納年輕人的建議，這是未來思考與檢討方向。

國民黨 侯友宜 中華民國

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