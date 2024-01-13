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台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

眾院無異議通過2項「挺台法案」

編譯中心／綜合報導

聯邦眾院12日無異議一致通過「台灣保護法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to （PROTECT） Taiwan Act）與「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）兩項友台法案，前者推動台灣參與國際貨幣基金，後者則是要求若台灣安全受到中國行動威脅，美應全力排除中國於國際金融體制與組織之外。

「台灣保護法案」由眾議員魯卡斯（Frank Lucas）提出。法案要求，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動造成威脅，美國應在最大可行範圍內將中國代表排除於20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）等國際金融機制與組織之外。

「不歧視台灣法案」由共和黨籍眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）與民主黨籍眾議員葛林（Al Green）提出。法案呼籲美政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

金映玉在法案通過後隨即透過X平台表示，不能允許中國共產黨將台灣排除在國際組織之外，她將永遠為全球熱愛自由的夥伴代言。

在眾院通過這2項法案後，法案將送交聯邦參議院審議。待參院同意後，法案將送交白宮交由總統拜登簽署正式生效。

眾院 眾議員 歧視

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