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台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

台灣選前之夜／侯友宜：民進黨黑金貪腐進行式、集中選票才不後悔

記者侯俐安、屈彥辰／台北報導
台總統大選13日投票，12日晚國民黨總統候選人侯友宜「贏回中華民國」選前之夜造勢大會，現場湧入大批支持者，人潮多到溢出周邊道路。支持民眾情緒激昂，高舉「下架民進黨」標語。(記者陳正興／攝影)
台總統大選13日投票，12日晚國民黨總統候選人侯友宜「贏回中華民國」選前之夜造勢大會，現場湧入大批支持者，人潮多到溢出周邊道路。支持民眾情緒激昂，高舉「下架民進黨」標語。(記者陳正興／攝影)

台總統大選13日決戰，國民黨總統候選人侯友宜12日晚在選前之夜向民眾黨喊話，侯表示，國民黨是改革進行式，民進黨黑金貪腐進行式；民眾黨則是「正在長大的進行式」，「一個人、帶一個黨，好辛苦啊」，他歡迎白色力量加入他的路線，在關鍵時刻共同打拚，讓政黨輪替，完成執政最後一塊拼圖。

侯友宜和國民黨副總統候選人趙少康當晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜造勢晚會，漢子、燕子、禿子再度同框，主辦單位喊出現場超過25萬人，人潮絡繹不絕還溢出附近街道，侯友宜、趙少康進場時，花了將近20分鐘才抵達舞台。

總統大選13日投票，國民黨總統候選人侯友宜「贏回中華民國」選前之夜造勢大會，現場...
總統大選13日投票，國民黨總統候選人侯友宜「贏回中華民國」選前之夜造勢大會，現場湧入25萬人，人潮多到溢出周邊道路。（圖／侯友宜競選辦提供）

現場不少藍軍支持者身穿國旗衣、國旗帽，還有人高舉「總統唯一支持侯友宜」、「要和平不要戰爭」標語。

總統大選三腳督，在野力量分散，侯友宜昨晚也高呼集中選票，他表示，「民眾黨主席柯文哲的路線，我們真的不清楚也不知道」，民眾黨總統候選人柯文哲說「可以綠白合」，但是，綠白合不叫政黨輪替，所以集中選票投給最強的三號。侯友宜、趙少康才能讓民進黨下台。」

侯友宜說，蔣渭水前輩曾經說過「同胞須團結，團結真有力」，不分藍白團結才能夠實現政黨輪替，今天是經國先生逝世紀念日，也是投票日，故總統蔣經國曾說，今天不做，明天會後悔，「藍白選民集中力量，明天才不會後悔」。

侯友宜說，民眾黨總統候選人柯文哲若繼續「綠白合作」，那就見證不是政黨輪替，那是黑金、貪腐、引來戰爭，希望像台中市長盧秀燕所說「藍白沒有辦法合作，用選票讓藍白合作」，未來會用藍白的選票來組成聯合政府。

對此，柯文哲表示，民眾黨成立四年，過去在立法院表現立場很清楚，不同議題會跟不同政黨合作，不會注重政黨分別，主要是議題合作。對於國民黨猛打棄保牌，柯文哲說，國民黨好像沒其他招了，每天在操作棄保。

總統大選13日投票，國民黨總統候選人侯友宜「贏回中華民國」選前之夜造勢大會，現場...
總統大選13日投票，國民黨總統候選人侯友宜「贏回中華民國」選前之夜造勢大會，現場湧入25萬人，人潮多到溢出周邊道路。（圖／侯友宜競選辦提供）

侯友宜 國民黨 柯文哲

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