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俄烏戰爭教訓 美加速重振飛彈、潛艇等「本土」國防

記者張聲肇／綜合報導

華爾街日報指出，美國政府記取俄烏戰爭的教訓，加速重振本土國防工業，但國防部說可能需一個世代才能完成。

近年來國防經費迭有增加，主要為了對付中國崛起，卻嚇阻不了俄國入侵烏克蘭，凸顯美國工業能力衰退、勞工短缺、過於倚賴外國供應商等問題。

國防部銳意加強飛彈、潛艇、無人機等各式武器的生產能力，希望突破供應鏈瓶頸，吸引更多人投入國防工業。

官員11日表示，將投資數十億元於「工業基礎」策略，建立更多工廠生產武器彈藥，降低對中國材料與零組件的倚賴，加強與澳大利亞和英國等傳統盟邦的合作。

除傳統供應商以外，國防部也想延攬新創公司加入重振製造業的行列。

華爾街日報說，業界大老歡迎國防部的計畫，但也擔心會不會增加他們的負擔，因為篩檢供應商和提升網路安全等營業成本也會隨之增加。

曾任國防採購主管的樊寧(Eric Fanning)現在是航太工業協會(Aerospace Industries Association)的會長。他說，細節至關重要，「我們會和國防部緊密聯繫，坦誠溝通」，了解彼此的意圖。

某些批評家認為，國防部和國會決策緩慢，預算改革不見進展，即使銳意振興國防工業，恐免不了最後功虧一簣。

國防官員說，已加快批准外包生產的速度，有時候合約一簽就好幾年，表示產品需求量很大，也要廠商放心，武器裝備的訂單不會像過去一樣突然中斷。

此一策略原定12月就宣布，拖到現在，論者說可能意在敦促國會趕快通過國防預算。2024會計年度的國防預算總額，扣除通膨效應後，與去年相差無幾，國會再不同意「依年度必要適時增加」的話，未來幾年可能還會更少。

國防部 預算 華爾街

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