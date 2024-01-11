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衛星警報 台國防部發言人孫立方：決策以秒計 未有政治考量

記者周佑政／台北報導

中國大陸發射衛星，究竟有無飛越台灣南部上空？台國防部發言人孫立方10日表示，初期有掌握預警飛行路線，但在衛星、運載火箭發射後，軍方追蹤軌道發現火箭到某一個點時路徑變動，跟原本公開資訊所掌握的預測路線不一樣(本來路線不應經過台灣)，軍方馬上解算出來，發現衛星會通過台灣上空。

前年時任美國國會眾院議長裴洛西訪台後，大陸曾發射飛彈經過台灣，當時台國防部根本未主動透露訊息，這次大陸發射衛星，國家級警報卻大響，引發質疑。孫立方10日接受資深媒體人范琪斐影音訪談時否認有「政治因素」。

孫立方說，裴洛西事件後，到底預警資訊要不要發，國防部發現大眾對資訊發放、透明化有高度期待，也有學者專家建議，國防部都聽進去了。這次，國防部判斷要發，但第一時間英文版用missile(飛彈)形容搭載衛星的助推火箭是錯誤的，對社會大眾造成紛擾感到抱歉，國防部會檢討，也會馬上修正。

孫立方表示，突發狀況處置規定典章規定得非常清楚，空防的目標非常快，對岸敵機通過台灣海峽只要幾分鐘，飛彈預警時間更短，在這類空中有進襲目標狀況時，空作部的中將指揮官綜合所有情資判斷有必要發布警報，當天就是這樣的情形，決策時間以秒來計算。

孫立方說，過程中空作部指揮官唯一要考量就是依據軍事專業素養去判斷，另外要抉擇發布警報可能會造成社會不安，但若不發布，如果有意外狀況，可能形成人命財產損失，兩者間要平衡，「這裡面完全沒有政治因素考量」，那麼短的時間內，政治因素絕對不會在軍人考量範圍；他表示，最重要因素是要告訴老百姓現在可能有什麼狀況，因為這是一個危機。

國防部 裴洛西 眾院

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