我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

俄助攻 中國汽車出口超越日本 躍居全球第1

記者顏伶如／綜合報導
中國汽車出口站上世界第一，媒體分析，部分原因是受到俄羅斯的助力。（新華社）
中國汽車出口站上世界第一，媒體分析，部分原因是受到俄羅斯的助力。（新華社）

華爾街日報9日報導，中國在俄羅斯幫助之下超越日本而登上汽車出口國第一名，全球汽車產業勢力版圖產生板塊移動；汽油驅動車輛市場需求量大增，帶動中國製造汽車銷售在2023年裡創新高；報導分析，中國能在全球汽車製造產業崛起，代表北京的工業政策經過努力耕耘終於取得勝利，相同成果的前例則有太陽能板及電池。

報導指出，中國在電動車的國際市場搶下一席之地，但傳統汽油車仍是中國出口汽車數量大增的主力，來自俄羅斯的市場需求量增加尤其顯著。

俄烏戰爭爆發後，西方國家汽車製造商從俄羅斯抽腿，中國順勢填補市場空缺；根據中國乘用車市場資訊聯席會(China Passenger Car Association，CPCA)統計，2022年中國製造汽車在當地賣出16萬輛，到了2023年銷售量至少增加五倍。

中國汽車出口已超越日本，成為全球第一。圖為美國出口到德國的汽車在港口等待運送。（...
中國汽車出口已超越日本，成為全球第一。圖為美國出口到德國的汽車在港口等待運送。（美聯社）

中國乘用車市場資訊聯席會9日公布最新數據顯示，2023年中國製造汽車出口海外市場達526萬輛，估計比日本製造汽車出口量多了將近100萬輛。根據日本官方統計資料，2023年1月至11月間，日本製造汽車累計出口量接近400萬輛。

對於中國製造汽車可能大舉進入市場，美國基本上以禁止性關稅(prohibitive tariffs)做為防護，歐盟則在2023年9月針對中國進口的低價電動汽車祭出反補貼調查(antisubsidy probe)，做為是否開徵反傾銷關稅的依據，北京則批評歐盟政策為貿易保護主義。

華爾街日報分析，中國下一波出口汽車可能會有更多電動車及油電混合車。

中國的比亞迪(BYD)在2023年第四季裡，銷量首度超過美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)；比亞迪2023年海外銷量達24萬2000輛，目前正在歐洲各地擴建展示中心，目標在2024年進一步拉抬銷量。

中國是全球規模最大的汽車市場與製造中心，但汽車產業成長一直由外國車廠帶動，直到近幾年中國品牌受到國家補助而擁抱電動車與油電混合車；過去三年，中國迅速超越長久稱霸市場的日本、德國、南韓，終於登上第一。

日本 電動車 俄羅斯

上一則

川普有刑事起訴豁免權？聯邦上訴法院法官質疑

下一則

把中國衛星當飛彈… 台灣選前 國家警報連響

延伸閱讀

彭博評選2024年應該關注的50家企業 台灣只有「這一家」上榜

彭博評選2024年應該關注的50家企業 台灣只有「這一家」上榜
中國獲俄羅斯助力 超越日本登全球汽車出口榜首

中國獲俄羅斯助力 超越日本登全球汽車出口榜首
特斯拉上季超越了自己 輸給了對手

特斯拉上季超越了自己 輸給了對手
新能源車300萬輛 比亞迪達陣 去年增長62.3% 超額完成目標

新能源車300萬輛 比亞迪達陣 去年增長62.3% 超額完成目標

熱門新聞

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
2019年在紐約市獄中自殺的艾普斯坦。(美聯社)

淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光

2024-01-04 01:30
設在波士頓與華府地區的六間高檔妓院，可能是俄、中、南韓所設的美人計圈套，妓院網站以亞洲「女模」招徠顧客。(截自X@Daily Mail)

波士頓、華府6妓院 疑是俄中韓引誘高官美人計圈套

2024-01-04 12:05
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
陸軍退伍士官長彼得森2日在加州的特拉維斯空軍基地歡慶101歲生日。(取自空軍基地網站)

歡慶101歲 退伍士官長曝光長壽祕訣：喝「這種」飲料

2024-01-04 04:53
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒

中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒