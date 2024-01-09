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挨餓、被鞭…喬州韓女遭教友虐死棄屍 震驚韓裔社區

記者顏伶如／綜合報導
一名南韓籍女性遭宗教組織關在亞特蘭大這棟房子地下室，囚虐致死，震驚韓裔社區。（美聯社）
一名南韓籍女性遭宗教組織關在亞特蘭大這棟房子地下室，囚虐致死，震驚韓裔社區。（美聯社）

33歲女子趙世熙(Sehee Cho，音譯)為尋求心靈創傷療癒，2023年7月從南韓抵達喬治亞州亞特蘭大郊區羅倫斯維爾(Lawrenceville)參加名稱為「基督士兵」(Soldiers of Christ)的宗教團體；然而，當地警方說，趙世熙加入之後卻被兩名韓裔美國人兄弟檔監禁數周，飽受折磨與飢餓，直到死亡。

死亡時體重僅約70磅

趙世熙駭人聽聞的命案細節獲得全美各地韓語新聞廣泛報導，亞特蘭大都會區人口頗為可觀的韓裔社區為之震驚。社區領袖指出，這起命案對韓裔民眾有如當頭棒喝，除了對於邪教組織保持更高警覺，對於從南韓剛到美國的社區成員可能面臨潛在風險也更加注意。

美聯社報導，腐爛屍體去年9月在停車場的車輛後車箱裡被發現，警方研判趙世熙死亡時體重僅約70磅；兩名兄弟與其母親、另一名手足、三名其他共謀均被檢察官以謀殺罪起訴。

浸在冰塊還錄成影片

警官向法院作證指出，嫌犯一行錄下鞭打趙世熙、將她浸在冰塊裡的影片。

韓裔美國人聯盟(Korean American Coalition)亞特蘭大分部主席朴莎拉(Sarah Park，音譯)指出：「這起事件讓民眾警覺到平常生活不應過於隨意。」她說，命案衝擊當地韓裔民眾的社交與文化生活，讓民眾相當惶恐。

5嫌20多歲 1人年僅15

嫌犯母子居住的葛溫尼特郡(Gwinnett County)由於韓式餐廳、糕餅店等商家林立，素有「南方首爾」(The Seoul of the South)之稱。趙世熙陳屍車輛就停放韓國商圈主要街道上一家熱門韓式SPA的停車場。

知名韓裔企業家朴桑尼(Sunny Park，音譯)說：「一般來說，韓國人都是好人，因此沒有戒備心，對於陌生人也不太警覺。」

社區領袖說，更讓人感到不安的是，絕大多數嫌犯都非常年輕，其中五人都才20多歲，還有一人年僅15歲；嫌犯與宗教的關聯同樣令人憂心，母子檔曾經參加當地教會，主嫌的父親則在當地擔任牧師。

韓秉哲牧師（音譯）提醒來美的南韓新移民，小心受到邪教組織的誘騙。（美聯社）
韓秉哲牧師（音譯）提醒來美的南韓新移民，小心受到邪教組織的誘騙。（美聯社）

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