解除政府關門危機 兩黨國會領袖達協議 年度預算1.66兆

國會參眾兩院兩黨領袖就2024年預算達成協議，避免政府關門。圖為眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(左一)、參院少數黨領袖麥康諾(左二)、參院多數黨領袖舒默(右二)、眾院議長強生(右一)上月出席光明節點燈儀式。(美聯社)

兩黨國會領袖7日宣布，已對現行會計年度整體支出達成預算 協議，避開月底恐將出現的聯邦政府關門危機。根據協議內容，整體國防預算為8860億元，非國防國內預算則有7720億元，合計約1.66兆元聯邦政府預算。

跟時間賽跑 兩周內須通過法案

華盛頓郵報分析，接下來國會議員的考驗是跟時間賽跑，必須在不到兩周的時間裡通過法案，才能避免大約20%政府部門關門，包括主管退休軍人事務以及糧食、藥品補助等福利計畫的機關。

美聯社報導，協議內容基本上對國防及國內計畫預算訂定上限，符合凍結政府舉債上限至2025年的先前協議；某些共和黨極右派眾議員對於先前協議不滿，要求進一步降低預算，兩黨協商後最新拍板的協議則做出某種程度的讓步。

協議預算比參院 版本減少300億元

共和黨籍眾院 議長強生(Mike Johnson)7日致函國會同僚指出，最新達成的協議比前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)與拜登總統敲定的協議相比，進一步刪減政府支出160億元，與參院版本的預算提案相比，規模也減少約300億元。

強生在信中寫道：「這是十年來共和黨談成的預算協議裡，成果最讓人滿意的一次。」

拜登總統發表聲明說，協議達成等於向前又邁進一步，目標在於避免政府無謂關門，保障重要國內施政計畫。他說，協議結果與去年春季經兩黨協商後簽署成為法律的預算額度差不多，「辛勤工作家庭仰賴的計畫預算避免受到大幅刪減，為全國人民通過全年預算建立管道，內容當中並沒有任何偏激政策」。

強生信中指出，根據協議內容，國稅局(IRS)經費確定將砍200億元，已經國會批准但尚未動用、大約60億元的新冠紓困經費則予撤回。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在電話會議中對參院同僚說：「對民主黨及國家來說，這是一項好的協議。」

眾院極右派不滿 批比預想糟糕

極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)在X平台發文寫道：「這個結果比我們預料的還要糟糕。根本是徹底失敗。」

某些聯邦政府機關的預算將於1月19日到期，另一些機關的預算則將於2月2日到期。