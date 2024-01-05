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推翻大選案 「特檢動作不斷」 川普律師控藐視法庭

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普律師團4日指控特別檢察官史密斯(圖)及調查團隊成員藐視法庭。(美聯社)
前總統川普律師團4日指控特別檢察官史密斯(圖)及調查團隊成員藐視法庭。(美聯社)

前總統川普律師團4日要求華府特區聯邦區域法院法官裘特康(Tanya S. Chutkan)裁定特別檢察官史密斯(Jack Smith)及調查團隊成員藐視法庭，因為川普遭控推翻2020年大選結果審理程序已被法官發布延緩令(stay)，史密斯團隊卻仍繼續把數千頁資料及證據清單交給川普律師團。

2023年12月1日，華府特區聯邦上訴法院的審議庭裁定，川普因國會暴亂相關事件挨告民事訴訟，並不享有總統豁免權。由於川普對聯邦上訴法院裁決提出上訴，裘特康12月13日對川普遭控推翻大選結果案發布延緩令，理由是如果繼續進行證據開示(discovery)程序或簡報，將對川普造成負擔。

裘特康的延緩令並未禁止提交法院文件，也沒未禁止檢方把資料提供給被告。

川普律師團4日指出，裘特康已下令訴訟暫停進行，史密斯與調查團隊兩名檢察官卻持續把川普干預2020年大選的數千頁資料交給川普律師，明顯違反延緩令規定。

川普律師團指出，特別檢察官的行動簡直「無法無天」，使用充滿黨派偏見的用詞，對川普做出不實指控。川普律師團說，特別檢察官團隊企圖將延緩令當成武器，用來散布政治宣傳，算準川普受到法院延緩令影響，沒辦法對檢方動作做出完整回應。

川普律師團說：「更糟糕的是，檢察官已經宣布將無限期持續基於黨派偏見的不當行為，等於把法院轉變成拜登競選團隊的部門。」

美聯社報導分析，川普律師團要求法官裁定史密斯團隊藐視法庭，透露這起具有指標意義的2020年大選起訴案中，檢察官與被告律師之間關係緊張，史密斯團隊希望訴訟依照原訂時程進行，3月4日能如期開審，川普方面則使出拖延戰術，最好等到大選過後才開審。

川普 華府特區 拜登

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