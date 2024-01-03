陷抄襲醜聞、反猶爭議 哈佛大學校長蓋伊辭職

哈佛校長蓋伊雖然短暫躲過反猶言論自由的砲火，但仍止不住論文抄襲的風波，辭職下台，成為哈佛任期最短的校長。（美聯社）

哈佛大學 校長蓋伊(Claudine Gay)身陷反猶太 爭議數周後，最近捲入論文抄襲醜聞；甫於去年7月上任的這位哈佛首位非裔校長、第二位女校長，2日宣布辭職，成為哈佛大學1636年成立以來任期最短的校長。

去年12月5日，哈佛大學、賓州 大學和麻省理工學院三位長春藤大學校長，在校園反猶太爭議聲浪中，赴國會作證；校長們在質詢中捍衛言論自由，面對校園內出現「種族滅絕猶太人」口號是否違反校規的問題，答覆模稜兩可，飽受批評。聽證過後，賓州大學校長馬吉爾（Liz Magill）隨即辭職。雖然當時校方支持蓋伊留任，但後來爆出的論文抄襲風波未止，蓋伊決定辭職。

揭露蓋伊辭職消息的哈佛校刊「哈佛深紅報」（Harvard Crimson）報導，蓋伊在致哈佛校園社區的辭職信中表示：「我懷著沉重心情和對哈佛深深的愛，寫下此信。這是艱難決定，但與董事會（Harvard Corporation）成員協商後，很明顯，我辭職符合哈佛最佳利益，好讓我們社區度過這非凡挑戰時刻；重點應放在學校，而非任何個人。」

蓋伊擔任校長之前任職哈佛大學文理學院院長約五年，辭下校長後她將重返教職，教授政府、非洲和非裔研究，領取約90萬元的年薪。

哈佛教務長兼學術長加伯，將暫時代理蓋伊留下的校長職務。（美聯社）

校長職務將由教務長兼學術長加伯(Alan M. Garber)暫時代理。 蓋伊7月1日才上任，實際領取的薪資尚未在納稅報表披露，但「哈佛深紅報」5月曾報導，她的前任巴科(Lawrence S. Bacow)2021年的收入超過130萬元；同一時期內，時任藝術與科學學院長的蓋伊收入為87萬9079元，高於 2020年的82萬4068元。

去年10月以巴衝突爆發後，校園內挺巴聲浪高漲，蓋伊、馬吉爾和麻省理工學院院長科恩布魯斯(Sally Kornbluth) 12月5日赴眾院教育和勞動力委員會作證回答，遭外界砲轟；馬吉爾隨即在學校金主、董事會、賓州州長等龐大壓力下，於9日辭職。哈佛董事會12日發聲明力挺蓋伊「繼續領導哈佛大學」； 700多名教職員也呼籲校方莫屈服於外部壓力。但蓋伊緊接著被人掀出她過去發表的幾篇論文和博士學位論文涉嫌抄襲。

哈佛董事會表示，經審查發現蓋伊研究論文有「引用不足」情況，但這些缺漏並未達到研究不當行為的標準；蓋伊已被要求對其幾篇學術論文進行更正。董事會的處理被批為「雙重標準」，對蓋伊的要求和對哈佛學生應達標準不同；蓋伊對相關領域的貢獻及她身為研究者的誠信，也遭受質疑。

華爾街日報則指出，美國避險基金大佬、Pershing Square創辦人艾克曼(Bill Ackman)是最早對蓋伊在言論自由領域和保護學生免受騷擾方面提出強烈批評者之一，他說蓋伊在支持猶太學生方面做得不夠，而且是選擇性地應用學校言論政策。

另據知情人士透露，投資者Len Blavatnik家族基金會最近暫停捐款。 該家族過去已向哈佛大學捐贈逾2億元。