台灣大選本報系最新民調：賴蕭32% 侯康27% 柯盈21%

根據本報系聯合報最新總統選舉民調，民進黨賴清德（左）仍領先國民黨侯友宜（中）、民眾黨柯文哲（右），但觀望的選民增加。（本報資料照片）

台灣的總統選舉進入倒數。本報系聯合報最新總統選情調查發現，賴蕭配 與柯盈配 支持率穩定，但侯康配 支持率較兩周前下滑四個百分點，民調封關前再次呈現賴蕭領先、侯康次之、柯盈第三的局面。

觀望選民增至2成

聯合報趨勢調查發現，去年11月底藍白合破局後，賴蕭配與侯康配分獲三成一及二成九選民支持，柯盈配以二成一支持度殿後。去年12月中旬的調查，侯康配支持度攀升二個百分點，以三成一支持度和賴蕭配打成平手，柯盈配支持率仍維持二成一。

最新調查發現，賴蕭配支持度微升一個百分點，侯康配減四個百分點，賴蕭配目前以三成二支持度超前侯康配的二成七，雙方差距再度拉開到五個百分點；柯盈配支持度沒變化，仍是二成一：另一方面，觀望選民由兩周前的一成七，增加至這次調查的二成。

總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

柯盈仍較多年輕票

分析發現，柯盈配仍較獲年輕選民青睞，40歲以下選民中，柯盈配以四成二支持度，領先賴蕭的三成一及侯康的一成二；40至59歲選民中，侯康配和賴蕭配旗鼓相當，分獲三成一及三成支持，一成八支持柯盈配；至於60歲以上選民中，侯康配和賴蕭配也不分軒輊，分獲三成七及三成五支持，柯盈配支持度仍低於百分之五。

從政黨傾向來看，藍綠白三黨候選人目前都獲得八成五至八成七各自支持者力挺，三黨政黨凝聚力已不分高下。

從地區來看，侯康配除了在桃竹苗和宜花東金馬地區支持度和賴蕭配平分秋色外，在北北基、中彰投及雲嘉南地區都微幅落後賴蕭配三到四個百分點，高屏澎地區落後幅度較大，達14個百分點。

侯康多個區域落後

調查也發現，侯康配聲勢下滑，除了受到中立選民轉趨觀望影響，也與未能固守北北基與桃竹苗地區優勢有關。

其中，本報系去年12月中旬調查，當時中立選民有二成五挺侯康，二成三擁柯盈，一成九青睞賴蕭；本次調查則轉為二成二挺柯盈，二成擁賴蕭，一成六青睞侯康，侯康配在中間選民支持度減少九個百分點。

區域部分，桃竹苗選民支持侯康配的比率由兩周前的四成二減為本次的二成六；至於柯盈配在北北基及桃竹苗地區小有斬獲，支持度都增加四個百分點。

這次調查於2023年12月26日至30日晚間進行，成功訪問了1215位成年民眾，另377人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.8百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構加權，調查經費來自聯合報。