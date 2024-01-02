新聞評論／蔡英文二度救火 凸顯賴清德對兩岸議題「躁進」

自台灣的總統選戰開打以來，蔡英文已兩度為賴清德在兩岸議題的失言救援。圖為蔡英文2017年為企業女子壘球聯賽開球。(本報資料照片）

民進黨總統候選人賴清德 日前於辯論會提及中華民國 憲法在兩岸議題上可能是一場災難，不僅口誤，也是徹徹底底的失言。蔡英文 總統昨天利用元旦談話的機會，為賴清德滅火；但相對於蔡擔任近八年總統，對兩岸議題較嫻熟、沉穩，賴在重要的兩岸議題「失言」，既凸顯出躁進與個性的問題，也讓未來兩岸路線更添變數。

賴清德「憲法災難說」出口後，對手柯文哲立即點出，除了名嘴側翼要幫賴澄清，「我在想現在蔡英文總統一定氣得快要吃普拿疼」，且賴也應該已經接到AIT(美國在台協會)電話。柯文哲的話酸度破表，但確實也反映賴的「失言」恐將釀起巨大風波；不但對岸暴跳如雷，連學者也預料美方將加深對賴清德的疑慮。

綠營為了消「獨」，副總統候選人蕭美琴在辯論會上大打政績牌，更不斷提及在國際局勢上要走蔡英文路線，讓人差點誤以為是蔡英文要競選第三屆連任。蔡英文更是在元旦談話記者會上為賴清德「解圍」，一來言明她支持的人選就是賴清德，二來強調中華民國總統依憲法處理兩岸事務是該做的事情。

繼賴清德「走入白宮說」之後，蔡英文昨天再度充當救火隊。只是，蔡雖強調自己在兩岸政策上的可靠、穩定和其高度，卻不能保證賴清德的兩岸路線一樣穩健。蔡英文的發言，能代表賴清德的立場嗎？還是賴清德只是被壓著低頭？如果賴清德真心認同蔡英文路線，為什麼不能自己出面說個清楚？

賴清德始終不正面看待中華民國憲法與兩岸人民關係條例，也不願宣示放棄台獨黨綱，放任野火燎原卻只是躲在蔡背後看人滅火，缺少國家領導人的擔當與風範。

況且，賴清德寧可使用「中華民國台灣」，也不願多講「中華民國」；縱使他對「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」改口說自己講的是「中華民國憲法」，不是「中華民國」，不也表現出對憲法的輕蔑？因此，蔡雖強調「中華民國總統依憲法處理兩岸事務是該做的事情」，未必代表賴清德心裡也作如是想。

此外，賴的「失言」，問題出在他對中華民國或憲法的認同，蔡英文昨天為他解釋，「中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險」；刻意把九二共識與中華民國憲法連結在一起，卻迴避台灣在九二共識中強調中華民國的事實，到底是圍魏救趙？還是打烏賊戰？

「九二共識」本就存有各自表述的彈性，但民進黨硬是要對「九二共識」貼上統一的標籤。

蔡英文的兩岸論述固然比賴清德穩健，但在昨天元旦談話中，大家可以聽到蔡總統對九二共識的全盤否定，亦即把九二共識、一中原則和一國兩制合稱三位一體的對台方案，並認為九二共識是三位一體的起點。然而，如此不但抹紅了對手，也汙名了九二共識，對照她自己所說「我們不挑釁、不屈服」，選民只看到不屈服，卻充滿了挑釁意味。