川普時代3位前任女官員：川普若當選 美國民主將終結

三名曾在川普時代任職白宮的女性，前任通訊主任葛里芬(左)、助理哈欽森(中)、副新聞秘書馬修斯(右)聯袂警告國人，指川普如再度當選，可能會終結美國民主。(美聯社、路透）

三名曾在川普 時代任職白宮 的女性，包括前任通訊主任葛里芬(Alyssa Farah Griffin)、助理哈欽森 (Cassidy Hutchinson)、副新聞秘書馬修斯(Sarah Matthews)聯袂警告國人，若川普再度當選，他的第二任期可能對國家造成影響，葛里芬更說這恐怕意味著「我們所知的美國民主將會終結」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)政論節目「本周」(This Week)中，三名女性首次首次同台討論她們的故事，她們先前都曾配合眾院1月6日國會暴亂事件委員會，調查川普在2020年大選後的行為，並於公開轉播及閉門聽證會上作證。

葛里芬認為，川普的第二任期根本上來說可能意味著我們所知的美國民主將會終結，「我不會輕易說這麼重的話，大家之前都親眼目睹他試圖竊取民主選舉，還因此做出歷史性的、違反憲法的舉動。這表明他願意打破一切障礙來奪權和掌權。我很擔心這個任期實際上是什麼樣子。」

哈欽森曾任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)助理，她在證詞及新書中爆料川普曾私下承認敗選後，成為川普陣營眼中釘。她針對川普最近的獨裁者言論表示，「他覺得自己需要成為一個獨裁者，這表明他是一個軟弱無力的人，沒有品格和正直感，也沒有領導意識。」

馬修斯則說不需要猜測川普的第二任期會是什麼樣子，因為已經看到了它的結果。「直到今天，他仍然堅信選舉是被騙走、被偷走的，他的言論變得愈來愈善變…他還呼籲廢除憲法的部分內容，也想要將司法部當作武器，報復他的政敵。」

川普競選團隊發表聲明回應ABC的採訪，稱這些女性是「忘恩負義的騙子」，她們「利用了川普總統給予她們的機會」，如同當年出賣耶穌的猶大。