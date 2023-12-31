我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

侯友宜反對境外勢力介入選舉 批民進黨兩套標準

記者丘采薇、唐筱恬、劉宛琳／台北報導
1230電視政見辯論會，侯友宜。(圖:台北市攝影記者聯誼會)
1230電視政見辯論會，侯友宜。(圖:台北市攝影記者聯誼會)

30日舉行的總統大選辯論，被問到中國介入選舉問題，民進黨總統候選人賴清德表示，這次選舉中國介選最嚴重，從鴻海創辦人郭台銘參選、有關兩岸經濟合作架構協議(ECFA)的宣布等，看得出來中國介選；國民黨總統候選人侯友宜則反批，選舉過程里長吃飯被送辦，民進黨立委趙天麟「親中」卻沒事；民眾黨總統候選人柯文哲則主張，洩漏國家機密應加重刑責。

媒體提問，中國從未停止統戰作為，近日介入選舉新聞頻傳，台灣退役、現役軍人及各行業人士遭中國吸收發展組織，有何對策守護國家機密與安全。

侯友宜表示，反對境外勢力介入台灣選舉，有信心要保護台灣民主自由，但看到選舉過程，里長去大陸旅遊、吃兩頓飯回來就被送辦，趙天麟「親中」還是立法院國防委員卻沒事，他質疑賴清德2014年去大陸時，有沒有接受落地招待？而里長出國時有多少民進黨民意代表送車？不要兩套標準。

賴清德回應，「我明確可以回答你，沒有」。那一年是因為台灣本土畫家陳澄波滿120歲冥誕紀念，在台南、台北、上海、北京還有東京五個城市作展。他身為台南市的市長，前往上海參加活動，都是台南市公務預算，沒有接受落地招待。

國台辦30日晚間發布新聞稿指出，賴清德在辯論會上宣揚「台獨」謬論、再次暴露出其頑固「台獨工作者」、「兩岸和平破壞者」的真面目。

賴清德 民進黨 趙天麟

上一則

兩岸互不隸屬即台獨？柯文哲批賴清德沒讀書

延伸閱讀

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
國台辦：望台胞認清「賴清德破壞台海和平的危險性」

國台辦：望台胞認清「賴清德破壞台海和平的危險性」
結束辯論立馬南下 賴清德開口唱歌 力挺「台大學弟」

結束辯論立馬南下 賴清德開口唱歌 力挺「台大學弟」
台總統辯論會／向柯文哲遞橄欖枝？侯友宜：團結所有在野力量

台總統辯論會／向柯文哲遞橄欖枝？侯友宜：團結所有在野力量

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
17歲中國交換生疑在美遭綁架。（Riverdale警局）

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

2023-12-30 11:49
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

2023-12-27 22:17
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料