侯友宜反對境外勢力介入選舉 批民進黨兩套標準

1230電視政見辯論會，侯友宜。(圖:台北市攝影記者聯誼會)

30日舉行的總統大選辯論，被問到中國介入選舉問題，民進黨 總統候選人賴清德 表示，這次選舉中國介選最嚴重，從鴻海創辦人郭台銘參選、有關兩岸經濟合作架構協議(ECFA)的宣布等，看得出來中國介選；國民黨總統候選人侯友宜則反批，選舉過程里長吃飯被送辦，民進黨立委趙天麟 「親中」卻沒事；民眾黨總統候選人柯文哲則主張，洩漏國家機密應加重刑責。

媒體提問，中國從未停止統戰作為，近日介入選舉新聞頻傳，台灣退役、現役軍人及各行業人士遭中國吸收發展組織，有何對策守護國家機密與安全。

侯友宜表示，反對境外勢力介入台灣選舉，有信心要保護台灣民主自由，但看到選舉過程，里長去大陸旅遊、吃兩頓飯回來就被送辦，趙天麟「親中」還是立法院國防委員卻沒事，他質疑賴清德2014年去大陸時，有沒有接受落地招待？而里長出國時有多少民進黨民意代表送車？不要兩套標準。

賴清德回應，「我明確可以回答你，沒有」。那一年是因為台灣本土畫家陳澄波滿120歲冥誕紀念，在台南、台北、上海、北京還有東京五個城市作展。他身為台南市的市長，前往上海參加活動，都是台南市公務預算，沒有接受落地招待。

國台辦30日晚間發布新聞稿指出，賴清德在辯論會上宣揚「台獨」謬論、再次暴露出其頑固「台獨工作者」、「兩岸和平破壞者」的真面目。