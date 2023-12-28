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一年多來最大規模 8000人移民車隊趕赴美墨邊界 人數恐再增

記者胡玉立／綜合報導
來自24國約8000名的庇護客，集結在墨西哥，正朝美國邊境前進。（路透）
來自24國約8000名的庇護客，集結在墨西哥，正朝美國邊境前進。（路透）

來自24國、近8000人組成的移民大篷車隊，目前正取道墨西哥向美國南部邊境推進；這批移民大篷車為一年多來最大規模，人數並可能持續增加。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，移民大篷車隊組織者、移民權利活動人士畢亞葛蘭(Luis Garcia Villagran)表示，大篷車隊人數估計近8000人，其中部分人群27日正穿越瓜地馬拉邊境朝墨西哥最南端奇亞帕斯州(Chiapas)行進，另一群婦孺病患已先到達該州馬帕斯特佩克(Mapastepec)城。

多數移民來自中美洲、古巴、委內瑞拉、海地，也有些來自土耳其、伊朗、敘利亞和喀麥隆。這是自2022年6月以來規模最大的移民隊伍。

畢亞葛蘭警告，移民大篷車隊抵達美墨邊境時，人數可能會增至1萬5000人。不過，畢亞葛蘭表示，並非所有移民都想進入美國，有些希望留在墨西哥找工作、尋求人道救濟。這些移民希望得到墨西哥政府的關注和幫助。

其中一名同行的委內瑞拉移民索薩(Jonas Sosa)說，他兩個月前離開委內瑞拉，在一場車禍中失去左腿，沿路靠拐扙和義肢行進，「我們是在尋找新的夢想和工作，想讓人生向前進。」

美聯社報導，日前聖誕夜期間，這些移民露天或是睡在帳篷下的紙板或塑膠片上。委內瑞拉移民阿里亞斯(Eduviges Arias)說：「我其實習慣和家人一起吃聖誕晚餐，而不是像昨天那樣露宿街頭。」

這波新移民的湧入將對美國原已不堪重負的邊境執法當局帶來進一步的壓力。

美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)上周處理的越境無證移民人數繼續創紀錄；三名國土安全部官員表示，被拘留在美國邊境設施中的移民人數創歷史新高。海關及邊境保護局26日向NBC表示，依據憲法第八條規定，未經授權試圖入境的移民將被驅逐。

移民 墨西哥 古巴

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