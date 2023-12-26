發展AI 蘋果找大型新聞業出版商洽談授權

蘋果執行長庫克11月表示蘋果致力連上AI。目前已展開與媒體商談細節。(美聯社)

知情人士表示，近幾周蘋果已開始與主要新聞及出版組織磋商，請求允許使用他們的素材，供蘋果開發其生成式人工智慧(AI )系統之用，蘋果提出為期數年、至少5000萬元的方案，想使用新聞機構的檔案庫。

紐約時報 報導，蘋果接洽的新聞機構包括「時尚」(Vogue)、紐約客(New Yorker)的出版商泰納仕(Condé Nast)公司、國家廣播公司新聞網(NBC News)、「時人」(People)、「野獸日報」(Daily Beast)與「改善家居與園藝」(Better Homes and Gardens，暫譯)的出版商IAC。

這些磋商代表蘋果想就開發衍生性AI而迎頭趕上其競爭對手。AI科技專家指出，這項科技好比神經網路，使用大批照片或數位文本來認出規律，才打造得出來。舉個例子，分析過數千張貓的照片，電腦可以學懂認出一隻貓。

微軟、OpenAI、谷歌、Meta等公司均已釋出聊天機器人及其他用這種科技打造的產品。這些工具可望改變人們工作的方式，產出數十億元的銷售額。

但蘋果就AI一向不公開討論。其數位虛擬助手Siri自發行以來，幾十年大致停滯不前。

蘋果公司發言人拒評此事。公司執行長庫克(Tim Cook )11月與分析師視訊會議時表示，蘋果致力於連上AI，工作進行之中，但拒絕說到細節。

一些蘋果接洽的出版商對此事反應冷淡。與大科技公司如臉書的控股公司Meta就商業廣告關係時好時壞多年，出版商要與矽谷大公司做生意，愈來愈感到遲疑。

知情人士表示，幾大出版公司老闆們關切，蘋果開出來的條件太膚泛。初步意願涵蓋廣泛授權出版公司已刊行的內容；出版商讓蘋果用他們的內容，可能中招，要負擔任何衍生的法律責任。

知情人士另透露，蘋果對自己打算使用衍生性AI在新聞業的方式，也含糊其詞，鑒於蘋果手機用戶有很多用手機取閱新聞，競爭上可能有風險。

只是，一些新聞機構老闆頗樂觀，認為蘋果來接洽，最後可能導致有意義的合作關係。兩名知情人士以蘋果要求新聞機構允許，與其他AI公司的行動相比，認為長期要達成協議的希望樂觀得多。那些其他公司先斬後奏，早已取用新聞內容來訓練他們的AI模型，再來尋求授權協議。