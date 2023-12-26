我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

發展AI 蘋果找大型新聞業出版商洽談授權

編譯潘勛／綜合25日電
蘋果執行長庫克11月表示蘋果致力連上AI。目前已展開與媒體商談細節。(美聯社)
蘋果執行長庫克11月表示蘋果致力連上AI。目前已展開與媒體商談細節。(美聯社)

知情人士表示，近幾周蘋果已開始與主要新聞及出版組織磋商，請求允許使用他們的素材，供蘋果開發其生成式人工智慧(AI)系統之用，蘋果提出為期數年、至少5000萬元的方案，想使用新聞機構的檔案庫。

紐約時報報導，蘋果接洽的新聞機構包括「時尚」(Vogue)、紐約客(New Yorker)的出版商泰納仕(Condé Nast)公司、國家廣播公司新聞網(NBC News)、「時人」(People)、「野獸日報」(Daily Beast)與「改善家居與園藝」(Better Homes and Gardens，暫譯)的出版商IAC。

這些磋商代表蘋果想就開發衍生性AI而迎頭趕上其競爭對手。AI科技專家指出，這項科技好比神經網路，使用大批照片或數位文本來認出規律，才打造得出來。舉個例子，分析過數千張貓的照片，電腦可以學懂認出一隻貓。

微軟、OpenAI、谷歌、Meta等公司均已釋出聊天機器人及其他用這種科技打造的產品。這些工具可望改變人們工作的方式，產出數十億元的銷售額。

但蘋果就AI一向不公開討論。其數位虛擬助手Siri自發行以來，幾十年大致停滯不前。

蘋果公司發言人拒評此事。公司執行長庫克(Tim Cook)11月與分析師視訊會議時表示，蘋果致力於連上AI，工作進行之中，但拒絕說到細節。

一些蘋果接洽的出版商對此事反應冷淡。與大科技公司如臉書的控股公司Meta就商業廣告關係時好時壞多年，出版商要與矽谷大公司做生意，愈來愈感到遲疑。

知情人士表示，幾大出版公司老闆們關切，蘋果開出來的條件太膚泛。初步意願涵蓋廣泛授權出版公司已刊行的內容；出版商讓蘋果用他們的內容，可能中招，要負擔任何衍生的法律責任。

知情人士另透露，蘋果對自己打算使用衍生性AI在新聞業的方式，也含糊其詞，鑒於蘋果手機用戶有很多用手機取閱新聞，競爭上可能有風險。

只是，一些新聞機構老闆頗樂觀，認為蘋果來接洽，最後可能導致有意義的合作關係。兩名知情人士以蘋果要求新聞機構允許，與其他AI公司的行動相比，認為長期要達成協議的希望樂觀得多。那些其他公司先斬後奏，早已取用新聞內容來訓練他們的AI模型，再來尋求授權協議。

AI Tim Cook 紐約時報

上一則

決定2024大選 最高院將裁川普三案

下一則

北京觀察／中國經濟明年展望 過坎說vs.下山難

延伸閱讀

中國10月手機銷量 華為Mate 60 Pro位居第2位

中國10月手機銷量 華為Mate 60 Pro位居第2位
摩拳擦掌等不及了嗎？蘋果2024年最令人期待的5款新品

摩拳擦掌等不及了嗎？蘋果2024年最令人期待的5款新品
2024大預測 / 為了串流媒體 迪士尼和蘋果乃天作之合

2024大預測 / 為了串流媒體 迪士尼和蘋果乃天作之合
分析師：晶片愈做愈貴 2奈米製造成本較3奈米大增五成

分析師：晶片愈做愈貴 2奈米製造成本較3奈米大增五成

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
前總統川普。(美聯社)

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

2023-12-19 18:32
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢