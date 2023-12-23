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禮物買了沒？這些連鎖店平安夜不打烊

記者何卓賢／紐約報導
沃爾瑪在平安夜6點關門，有購物計畫的民眾要留意。（美聯社）
沃爾瑪在平安夜6點關門，有購物計畫的民眾要留意。（美聯社）

聖誕節又快到，還未買齊聖誕禮物，或者還需要購入食材做平安夜大餐的民眾，需要留心全美各大連鎖店的平安夜營業時間。美聯社為消費者做了整理：

沃爾瑪(Walmart)：平安夜晚6時關門。

目標百貨(Target)：多數門店平安夜於早7時至晚8時營業。

好市多(Costco)：多數賣場平安夜於早8時30分至下午5時營業。

CVS：多數藥房平安夜正常時間營業，但是部分24小時營業門店可能會提早關門。

Walgreen：多數藥房平安夜正常時間營業，但是部分藥房可能提前關門。

星巴克(Starbucks)：多數星巴克門店平安夜正常營業，但是部分門店會「根據顧客需要調整營業時間」。

克羅格(Kroger)：多數門店平安夜關門。

艾伯森(Albertons)：多數門店平安夜開門，但是時間可能縮短。店內藥房可能關門或者時間縮短。

全美其他連鎖店鋪平安夜營業時間如下：

1. ALDI：營業但時間縮短。

2. Harris Teeter：營業至晚7時。

3. Home Depot：早6時至下午5時營業。

4. IKEA：早10時至下午5時營業。

5. Jewel-Osco：門店和藥房均營業但時間縮短。

6. Lowe’s：營業至晚6時。

7. Macy’s：早8時至晚7時營業，但地點不同營業時間可能不同。

8. Meijer：早6時至晚7時營業。

9. Publix：營業至晚7時，但地點不同營業時間可能不同。

10. Rite Aid：部分門店早9時至晚7時營業，但其餘包括24小時營業在內的門店於晚9時關門。

11. Safeway：營業但是時間縮短，藥房可能關門或者時間縮短。

12. Sam’s Club：營業至晚6時。

13. Sheetz：24小時營業。

14. Sprouts Farmer’s Market：早7時至晚7時營業。

15. Trader Joe’s：營業至下午5時。

16. Whole Foods：營業但部分店鋪時間縮短。

17. 7-Eleven：大部門店鋪24小時營業，但部分門店營業時間縮短。

具體營業時間，出門前最好先查各店官網確定。

星巴克 目標百貨 好市多

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