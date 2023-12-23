密西西比新冠死亡 1周暴增133% CDC警告：感染率、住院率可能再增

CDC說，新冠死亡病例在密西西比州快速攀升，值得注意。圖為密西西比州一家醫院。(路透)

疾病防治中心(CDC )資料顯示，截至12月14日的一周，密西西比州新冠肺炎死亡人數比前一周暴增133% ，肯塔基州也激增108% ；CDC官員警告，隨著天氣變冷、聖誕新年假日活動多，呼吸道病毒傳染住院率可能進一步上升。

密州和肯州該周新冠確診死亡率各為5.6%和7.1%。12月9日截止的一周內，內布拉斯加、堪薩斯、愛阿華和密蘇里新等州冠確診率都達17.2%，比前兩周16.7%高半個百分點。

雖然上述死亡率和確診率和2020年、2021年疫情高峰期比起來，不算嚴重，根據2020年的研究報告，新冠病毒在寒冷、乾燥的環境特別活躍，因此，天氣轉寒、風雪乾旱的未來幾個月，感染率和死亡率都可能增加。

新聞周刊報導，懷俄明的新冠住院率突然暴增36.2%，寫下全國最高紀錄。12月9日截止的七天內，染疫住院病例有64名；堪薩斯州的住院率也上升29.6%，276人住院；奧克拉荷馬和阿肯色州染疫住院率也各達29.6%和27.6%。

華盛頓、俄勒岡、加州 、愛達荷、內華達、亞利桑納和新墨西哥等州確診率都下降，降幅在0.2%和2.4%之間。

德州、奧克拉荷馬、阿肯色和路易斯安納州的新冠確診率則略升0.5%。中西部和東北部確診率也見上升，蒙大拿、北達科他、南達科他、猶他和科羅拉多等州確診率為10.4%，從前一周下滑1.2%。