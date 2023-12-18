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高齡參選、民調落後…歐巴馬對拜登沒信心？憂他難連任

編譯俞仲慈／綜合17日電
歐巴馬與拜登是政治夥伴，在白宮鞏固民主黨八年政權，如今傳出歐巴馬擔心拜登選情不佳，連任有問題。(美聯社)
歐巴馬與拜登是政治夥伴，在白宮鞏固民主黨八年政權，如今傳出歐巴馬擔心拜登選情不佳，連任有問題。(美聯社)

華爾街日報16日報導，由於拜登總統年歲已高，物價高漲，國人生活開銷激增，造成拜登民調繼續下滑，也讓前總統歐巴馬憂心，認為明年大選，拜登可能連任失利，失去白宮寶座，不過拜登人馬仍堅持有信心連任。

一位熟悉歐巴馬的人士透露，歐巴馬對於拜登明年選情感到擔憂，因為對拜登年齡以及執政團隊諸多政策不滿，削弱選民對拜登執政的信心。

根據RealClearPolitics民調數據，川普領先拜登2個百分點，消息人士指稱，歐巴馬深知「將是一場勢均力敵的選戰」，並「認為民主黨很可能輸掉2024年大選」，該人士表示歐巴馬擔心「這種結果對民主來說，相當危險」。

路透/艾普索斯(Reuters/Ipsos)最新民調顯示，和過去一個月來的多項民調一樣，皆由川普處於領先，德州聯邦眾議員奎拉(Henry Cuellar)憂心忡忡表示：「我希望拜登總統做得更好，因為關係到每個人。」

而且民主黨人還有一個難題，就是獨立候選人小羅伯甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)從拜登手中瓜分不少選票；有高達六成選民希望2024年大選，兩黨都能推派其他新人參選，但拜登與川普對決局面勢必重演。

81歲的拜登在任內推動的經濟政策以及處理邊境安全與社會治安的因應措施，選民並不滿意，加上其子杭特(Hunter Biden)涉入的商業交易，仍在進行調查，還有眾院對拜登提出的彈劾調查，都不利於拜登爭取連任。

不過拜登人馬對於民調落後，引述拜登常說的一句話：「不要把我和全能者相比，而是把我和另一種選擇相比。」主張選民在拜登和川普之間，會因為川普官司纏身、編造選舉謊言而拒絕投票給川普。

同時白宮「國家經濟委員會」(NEC)主席莉奧‧布蘭納德(Lael Brainard)日前受訪時強調，國內失業率走低、通膨率下滑與薪資成長，顯示當前經濟蓬勃發展，視為拜登爭取連任的一大利多。

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