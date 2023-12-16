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學者：中方提前宣布台貿易壁壘 要經濟議題發酵

記者林宸誼、特派記者陳政錄、謝守真／連線報導
兩岸2010年6月於重慶簽署ECFA。圖為當時的海基會董事長江丙坤（左）與海協會會長陳雲林會談前握手致意。（本報資料照片）
兩岸2010年6月於重慶簽署ECFA。圖為當時的海基會董事長江丙坤（左）與海協會會長陳雲林會談前握手致意。（本報資料照片）

中國商務部認定台灣對大陸的貿易限制構成「貿易壁壘」，但未公布將採取哪些措施，上海東亞研究所助理所長包承柯直言，最後的措施將與台灣選舉結果有明顯聯繫，執政黨若仍拒絕遵循ECFA條款，不願意對大陸產品開放市場，大陸對台經貿優惠政策就可能改變。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣強調，對於大陸的調查，台灣各界容易產生豐富的「政治聯想」，但回歸實際情況，兩岸經貿的確存在許多問題，過去兩岸處理貿易方面的問題，有既定的傳統渠道，沿著傳統的渠道去處理就可以，「該怎麼做，台灣當局，民進黨當局應該心裡有數」。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳表示，大陸想讓經濟議題發酵，才選擇在昨天公布，這樣離總統大選明年1月13日還有一段時間，此舉主要想提醒台灣經濟選民、中間選民，以及台灣石化、工具機、紡織相關業者，包括ECFA每年銷售到大陸約210億美元，以及兩岸經貿台灣順差千億美元，讓台灣民眾選擇，是要繁榮還是衰退。

張五岳認為，「大陸比較大的經貿制裁措施，會在總統大選後由賴清德當選，而非選前就推出制裁手段」。

張五岳指出，大陸絕對不是要促使兩岸經濟脫鉤，尤其大陸國家主席習近平在今年兩岸企業家峰會，或是國台辦主任宋濤都還在強調融合發展，至少現在還沒有放棄共同市場的建構。

賴清德 商務部

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