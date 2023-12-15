2024國防授權法 參眾院通過 有助強化台灣防衛

國會14日通過8860億元的國防授權法案，該法案內容包括對烏克蘭、以色列、台灣的軍援。（歐新社）

美國聯邦參眾議院接力表決通過明年度國防授權法，超過8000億美元的預算中包含為軍人加薪、應對中國競爭、支持AUKUS 協議，以及協助台灣強化自我防衛能力的計畫，送交白宮，由總統拜登簽署成案。

軍人加薪 20年最大幅度

有線電視新聞網(CNN)報導，這是20年來為美國軍人最大加薪幅度。

參院軍事委員會主席利德（Jack Reed）表示，面臨當前的危險時刻，國防授權法強化了美國在印太地區的軍事部署和聯盟，協助美國對抗中國擴張野心，捍衛自身利益；支持烏克蘭 與以色列；振興美國國防工業並為美軍提供最新科技來捍衛美國人民安全。

明年度國防授權法匡列預算金額達8837億美元，包含為軍人加薪5.2%；聚焦投資打造戰艦、潛艦、飛機、戰車、長程火砲等其他裝備，以維持美國的戰鬥優勢；透過支持歐洲威懾計畫以及軍援烏克蘭計畫來抗俄援烏。

此外，法案揭櫫美國政府明年將持續支持英澳美三方安全夥伴關係（AUKUS），讓美國與英國在未來能協助澳洲 發展其核動力潛艦艦隊，包含美國出售至多3艘維吉尼亞級潛艦給澳洲，同意澳洲出資來支持美國的潛艦工業，簡化造艦的技術共享流程。

法案還要求五角大廈和國務院任命AUKUS資深協調員，並指示美國政府可以在台灣與烏克蘭以外的所有武器出口名單排隊中，優先加急處理AUKUS所涉及的武器出口流程。

眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）表示，美國面臨史無前例的威脅，透過法案，國會提供美軍領先美國對手所需要的關鍵的授權、資源和能力。

太平洋威懾計畫投入147億

針對美國在印太區域的投資，法案授權為明年度的太平洋威懾計畫投入147億美元，並建立太平洋競爭計畫，讓印太司令部增加在區域的行動頻率和規模，行動預算13億美元，用來嚇阻中國。

國防授權法為烏克蘭、台灣和以色列提供軍援的暫時授權，並重申根據美中三聯合公報、台灣關係法和六項保證，來強化美台夥伴關係，並以促進台灣防衛能力與和平發展兩岸關係為目標。

對台聚焦戰力建構及軍售

明年度的國防授權法有關台灣部分，聚焦在戰力建構、列管軍售交付進度、分析北京侵台對全球經濟的影響並準備經濟制裁工具，以及美台軍事合作等議題。

法案要求美台擴大或建立全面的軍事訓練計畫；並要求國防部長與台灣國防官員協調後，為台灣軍隊建立全面的訓練、諮詢與制度化的戰力建構計畫。

台灣對美軍購魚叉飛彈卻遲未交貨，引發關注。國會要求國務卿與國防部長未來四年內、每180天向國會報告一次對台灣安全援助的進度，必須說明提供的防衛物資與服務內容、價值、負責的辦公室以及供應商，要求報告各項防衛物資和服務預計交付的時間表，並管理延遲超過3個月以上的項目。

國防授權法要求國防部在法案通過後180天內，啟動與台灣的軍事數位安全合作建構計畫，包含維護軍事網路、基礎建設與系統的安全，對抗惡意的網路行動，運用美國的商務和國防網路安全科技來保護台灣的軍事網路、基礎建設和系統等。