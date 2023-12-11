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施壓國會…拜登邀澤倫斯基再訪美 將在參院演說

編譯潘勛／綜合10日電
不到半年，烏克蘭總統澤倫斯基受邀二度訪美，為能向美國會說明批准軍援對烏克蘭的重要。圖為拜登總統9月21日在白宮接待來訪的澤倫斯基。(美聯社)
不到半年，烏克蘭總統澤倫斯基受邀二度訪美，為能向美國會說明批准軍援對烏克蘭的重要。圖為拜登總統9月21日在白宮接待來訪的澤倫斯基。(美聯社)

白宮10日表示，拜登總統邀請烏克蘭總統澤倫斯基12日來美訪問，以凸顯美國堅定不移，支持烏國人民保衛國家，對抗俄羅斯的野蠻侵略；參院幕僚表示，澤倫斯基預訂12日晨間向參院發表演說；隨著參院今年排定的議期只剩一周，意味時間快要用光，國會必需盡快取得協議，讓援烏及南方邊界妥協法案能快速過關。

Politico政治網站報導，這次拜澤會是白宮努力向國會施壓的最新招數，想達成協議，緊急援助烏克蘭目前在國會卡關。

澤倫斯基向參院全院的演說，對他想說服參議員，年底前取得對烏援助，至為關鍵。兩黨一群參議員正努力敲定協議，讓加緊邊界安全寫入法案，換取更多援烏款項；參院排定本周末休會。

眾院議長強生的發言人沙赫(Raj Shah)表示，澤倫斯基預計將與強生會談。

白宮幕僚長久以來發現，戰爭有重大發展，或者澤倫斯基有高光時刻讓俄烏戰爭博取新聞版面，公眾對烏克蘭的支持就會上升。

要求匿名白宮高級官員表示，澤倫斯基訪美可以故技重施，同時可以敦促共和黨主流派升高對黨高層、黨內不願支持烏克蘭國會議員施壓；白宮也相信，目前願支持基輔當局的共和黨人要比不支持的來得多。澤倫斯基訪問華府可以重啟援烏動力。

另一名政府官員表示，澤倫斯基來訪，就有登上新聞頭版的機會，提醒人們俄烏戰爭的重大影響、烏國現況、何以對美國人依然重要，澤倫斯基當然是自己國家的最佳代言人。

參院共和黨上周拒絕一項單獨的援烏配套法案，因為裡頭沒有妥協條文，納入邊界安全事宜；另澤倫斯基取消一次向參議員的閉門簡報，結果因為他缺席，會議變成兩黨爭執，事態如此發展，兆頭不妙，無益於達成協議。

現在澤倫斯基來訪，可以在最後提供助力，讓因邊界事項而卡關的立法協商進行下去；另外，澤倫斯基或許能說服參院，不能等到明年再給更多援助。

澤倫斯基 參院 白宮

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